Kina je danas objavila 17 novih slučajeva misterioznog virusa koji se pojavio u centralnom gradu Vuhanu i pripada istoj grupi kao Sars, od kojih su tri pacijenta u teškom stanju.

Foto: 24sata.info

To izaziva strahovanja o širenju zaraze u danima oko kineske Nove godine kada putuje veliki broj ljudi.



Epidemija izaziva strah da će se pojaviti nova kriza kao za SARS (teški akutni respiratorni sindrom) koji je jako zarazan i od koga je umrlo 650 ljudi u kontinentalnoj Kini i u Hong Kongu 2002.-2003. godine.



Od 17 novih slučajeva izolovanih u gradu Vuhanu, za koji se vjeruje da je prvo žarište bolesti, tri slučaja su prijavljena kao teška. Dvije od te tri osobe su u suviše teškom stanju da bi se prebacivali bilo gdje.



Oboljeli su stari između 30 i 79 godina.



Gradske vlasti su saopćile da su od tog virusa za sada zaražene 62 osobe u Vuhanu, od kojih je osam i dalje u teškom stanju a 19 koji su liječeni su napustili bolnicu.



Dvoje ljudi je umrlo poslije oboljenja od tog virusa, od kojih je jedan 69-togodišnji muškarac umro u srijedu. On se razbolio 31. decembra i zdravstveno stanje mu se pogoršalo poslije pet dana.



Naučnici istraživačkog centra Imperijal koledža u Londonu, koji savjetuje institucije kao što je Svjetska zdravstvena organizacija, ocijenili su međutim u članku objavljenom u petak da je od tog virusa vjerovatno zaraženo znatno više ljudi nego što navode vlasti. Na osnovu raspoloživih informacija do 12. januara oni su procijenili da je mnogo vjerovatnije da je zaraženo 1.723 ljudi.



Vlasti u Vuhanu saopćile su da neke od zaraženih osoba nisu imale nikakav kontakt s gradskom pijacom specijaliziranom za prodaju plodova mora i ribe na veliko od koje se sumnja da je počela zaraza.



Za sada nije potvrđeno da se virus prenosi između ljudi, ali odjeljenje zdravstva u Vuhanu ocjenjuje da taj rizik ne može da se isključi.



Tri slučaja ovog virusa potvrđena su van Kine, dva na Tajlandu i jedan u Japanu.



Ovaj soj virusa je novi tip koronavirusa, grupe koja obuhvata veliki broj virusa i može da izazove beningna oboljenja kod ljudi kao što je grip ali također ozbiljnija kao što je Sars, prenosi Beta.





(FENA)