Čitanjem optužnice naglas u američkom Senatu u četvrtak je i formalno počelo suđenje za opoziv predsjednika Sjedinjenih Američkih Država (SAD) Donalda Trumpa.

Šef Odjela za obavještajnog odjela Adam Schiff naglas je pročitao dvije optužbe koje se Trumpu stavljaju na teret.



Schiff predvodi tim od sedam članova Predstavničkog doma američkog kongresa koji vode suđenje, a čitanjem optužbe Trump je i formalno postao treći predsjednik u historiji SAD-a kojem se u gornjem domu Kongresa Senatu sudi za opoziv, javlja Anadolija.



Na početku obraćanja Schiff je kazao da do sada niti jedan predsjednik nije opstruirao proces istrage i suđenja o opozicu, a da je to Trumpov ured činio kako bi prikrio zloupotrebu položaja i onemogućavanja vršenja ovlasti koje su isključivo u nadležnosti Predstavničkog doma.



Zakletvu su sinoć položili članovi Senata i šef Vrhovnog suda John Roberts koji će voditi proces suđenja.



Predstavnički dom američkog Kongresa sredinom decembra prošle godine je izglasao opoziv Trumpa, međutim da bi američki predsjednik bio smijenjen, potrebno je provođenje suđenja u Senatu.



Demokrate su odbile hitan postupak tvrdeći da Senat, u kojem većinu čine republikanci, odbija svjedoke i tvrde da neće održati pošteno suđenje.



Trump je nedavno na društvenoj mreži Twitter optužio demokrate da ne žele hitno suđenje jer nemaju nikakvih dokaza.



"Dakle, nakon što mi demokrate nisu omogućile uredan postupak u Domu, s advokatima, svjedocima, oni sada žele reći Senatu kako da vodi suđenje. Zapravo, nemaju nikakvih dokaza i neće se čak ni pojaviti. Želim hitno suđenje", poručio je Trump.



Glasanju u Predstavničkom domu, nad kojim kontrolu imaju demokrate, prethodila je tromjesečna istraga optužbi o tome da je Trump vršio pritisak na Ukrajinu da istraži njegove političke rivale i uskratio američku sigurnosnu pomoć i sastanak Bijele kuće. Istraga je dovela do optužbi po dva osnova - za zloupotrebu položaja i opstrukciju Kongresa.



Procedura opoziva američkog predsjednika pokrenuta je samo dva puta otkako je donesen Ustav SAD-a. Predsjednici Andrew Johnson (1868.) i Bill Clinton (1998.) oslobođeni su optužbi u Senatu, dok je Richard Nixson (1974.) odstupio s dužnosti prije nego što je opozvan. Trump je treći američki predsjednik koji se suočava s procedurom opoziva u Senatu.



