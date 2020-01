Najbogatija osoba ne svijetu, direktor američke tehnološke kompanije Amazon Jeff Bezos najavljuje da će u Indiju uložiti milijarde dolara i tvrdi da će 21. vijek biti vijek te zemlje.

Foto: AFP

Bezos ističe da će veliko ulaganje u Indiju biti fokusirano na digitalizaciju malih i srednjih preduzeća. Digitalizacija bi trebala da omogući tim firmama prodaju i poslovanje putem interneta, pojašnjava on.



Amazon očekuje da će do 2025. godine izvesti indijsku robu u vrijednosti od deset milijardi dolara.



BBC navodi da bi posjeta najbogatijeg čovjeka SAD i svijeta Indiji mogla biti narušena protestima malih trgovaca upravo protiv Bezosovog Amazona.



Hiljade trgovaca u 300 indijskih gradova planira proteste protiv, kako navode, negativnog uticaja Amazona na lokalno maloprodajno tržište.



Oni optužuju Amazon da ih ostavlja bez posla, jer ta kompanija nudi proizvode po osjetno nižim cijenama i sklonija je da na svojoj platformi ugosti manji broj velikih prodavača.



Indijskim tržištem internet maloprodaje trenutno dominiraju Amazo i Flipcart, koji je u vlasništvu američkog maloprodajnog lanca Valmart.



Te dvije američke kompanije pogođene su novim indijskim zakonima kojima se stvarnim internet maloprodajnim firmama ograničava prodaja robe iz vlastitih podružnica.



Početkom nove godine konglomerat Reliance Industries, kojim upravlja najbogatiji čovjek Azije Mukeš Ambani, odlučio je da konkuriše Amazonu u Indiji vlastitim uslugama.



On je pozvao trgovce da se prijave za usluge dostave namirnica.



Reliance Industries želi da kao odskočnu dasku upotrijebi svoju veliku bazu korisnika usluga mobilne telefonije, navodi Bi-Bi-Si.





(24sata.info)