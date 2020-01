Objavljen je novi snimak momenta kada dvije rakete pogađaju ukrajinski putnički avion iznad iranske prijestolnice, ubivši 176 ljudi u avionu.

Foto: Screenshot

The New York Times je objavio snimak sa sigurnosnih kamera, navodeći da je provjerio njegovu vjerodostojnost. Na njemu se vidi kako su u razmaku od 30 sekundi ispaljene dvije rakete.



Avion se može vidjeti kako leti još nekoliko minuta nakon toga, zapaljen, pokušavajući se vratiti na teheranski aerodrom, navodi NYT. Nekoliko minuta kasnije je eksplodirao i srušio se.



Teheran je danima negirao izvještaje da je Boeing 737-800 srušen.



Raniji video objavljen u petak također pokazuje kako je avion pogođen raketom.



Video, koji su prvo objavili New York Times i CNN, podudara se s izjavama kanadskih, američkih i britanskih zvaničnika koji su rekli da obavještajni podaci upućuju na to da su iranske rakete srušile avion.



U subotu je komandant Revolucionarne garde Amir Ali Hajizadeh priznao da je operater rakete greškom zamijenio avion za krstareće rakete.



Snimak je napravljen u Bidkanehu, selu četiri kilometara udaljenom od iranske vojne baze.



Hiljade demonstranata, uglavnom studenata, izašlo je na ulice nakon ovog incidenta, uzvikujući slogane protiv Islamske republike.



Iran je najavio prva hapšenja zbog rušenja aviona, međutim, nije naveo koliko je ljudi zatvoreno niti njihov identitet.

Novinska agencija Fars je objavila da je osoba koja je napravila prvi video uhapšena.



Incident se desio nakon što su iranske snage ispalile rakete na američku bazu u Iraku kao odgovor na napad SAD-a u kojem je ubijen iranski general Qassem Soleimani, prenosi Al Jazeera.





(24sata.info)