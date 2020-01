Vulkan na Filipinima počeo je izbacivati lavu u ponedjeljak, a vlasti upozoravaju da je "opasna erupcija" moguća "za nekoliko sati ili dana".

Foto: Reuters

U ranim jutarnjim satima u ponedjeljak počela je izlaziti lava iz vulkana Taal, oko 70 kilometara južno od glavnoga grada Manile, javlja BBC.

To se dogodilo nakon što je izbacio veliku količinu pepela zbog čega je iz područja moralo biti evakuirano 8000 ljudi.

Taal je drugi najaktivniji vulkan na Filipinima.

Smješten na otoku u središtu jezera, jedan je od najmanjih vulkana na svijetu i zabilježeno su najmanje 34 erupcije u proteklih 450 godina.

"Vulkan Taal ušao je u razdoblje intenzivna nemira ... to je napredovalo do erupcije magme u 2.49 do 4.28...obilježene izbacivanjem lave uz grmljavinu i bljeskove svjetla", navodi u izjavi filipinski Institut za vulkanologiju i seizmologiju (Phivolcs).

Međutim ravnatelj Phivolcsa Renato Solidum rekao je da se znakovi opasne erupcije, uključujući "izbacivanje pepela, kamenja i plina pri brzini od 60 kilometara na sat" još nisu dogodili, javlja filipinska podružnica CNN-a.

Phivolcs je sada podignuo razinu opasnosti s 3 na 4, od maksimalnih 5 stepeni.

Vlasti su također upozorile na mogući "vulkanski cunami", koji bi mogao biti potaknut padanjem ostataka nakon erupcije i izazivanjem valova.

U nedjelju je vulkan izbacio golemi stup dima, uz tutnjavu i podrhtavanje.

U regiji Taal bilo je ukupno 75 potresa, 32 su od kojih su 32 bila rangirana stupnjem II i više, na skali intenziteta potresa, rekao je Phivolcs.

Službeni UN-ov Ured za koordinaciju i humanitarne poslove (OCHA) priopćio je da prema procjenama više od 450.000 ljudi živi unutar opasne zone od 14 kilometara od vulkana Taal.

Oko 45.000 stanovnika ugroženih područja već je evakuirano.

Škole, vladini uredi i poduzeća zatvoreni su u ponedjeljak diljem filipinske prijestolnice Manile, a ulice su uglavnom prazne u tom gradu od 13 milijuna ljudi.

Zračna luka u Manili djelomično otvorena za promet, priopćile su vlasti, nakon što je u nedjelju odgođeno ili otkazano najmanje 240 letova.

( Hina)