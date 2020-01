Vođa libanske ekstremističke organizacije Hezbolah Hasan Nasralah izjavio je danas da je iranski raketni napad na dvije baze u Iraku, u kojima su snage SAD, samo početak osvete za američko ubistvo iranskog generala u udaru drona.

Foto: Reuters

On je opisao iranski odgovor balističkim raketama kao "šamar" Washingtonu kojim je poslata poruka.



U tim udarima nije bilo žrtava i čini se da je bio samo demonstracija snage.



Lider Hezbolaha koji je blizak saveznik Irana rekao je da su ti udari "prvi korak na dugom putu" koji će osigurati povlačenje snaga SAD iz regiona.



"Amerikanci moraju da uklone svoje baze, vojnike i oficire i brodove iz našeg regiona. Alternativa vertikalnom odlasku je odlazak u horizontali. To je presudna i čvrsta odluka", rekao je Nasralah, dodavši da govori "o početku nove faze, nove bitke, novoj eri u regionu".



Njegov govor koji je trajao sat i po prenošen je preko televizije nedjelju dana nakon ubistva iranskog generala Kasema Solejmanija.



Nasralah je pohvalio Solejmanija za njegovu postojanu podršku Hezbolahu.



Iranska Revolucionarna garda obučava pripadnike te šiitske organizacije koja se bori u ratu u Siriji na strani milicija koje imaju podršku Irana i kojima je rukovodio Solejmani.



Nasralah je ocijenio da je svijet drugačije mjesto poslije smrti Solejmanija, a ne bezbjednije kako su objavili neki zvaničnici SAD.



Iran već danima obećava da će odgovoriti silovito na ubistvo Solejmanija ali nakon udara balističkim raketema iranski ministar spoljnih poslova Muhamed Džavad Zarif je objavio na Twitteru da je njegova zemlja "završila proporcionalne mjere samoodbrane".



Nasralah je takođe pohvalio rukovodstvo Irana što je priznalo da je slučajno oboren ukrajinski putnički avion na dan kada je izveden raketni napad.



On je to prizanje označio "transparentnošću kojoj nema ravne u svijetu".



U padu aviona je poginulo 176 ljudi, uglavnom Iranaca i Kanađanina iranskog porijekla.



Iran je najprije ukazao da se radi o tehničkoj neispravnosti, insistirajući da oružane snage ne bi trebalo kriviti.



Hezbolah je jedan od glavnih saveznika Irana i zakleti neprijatelj Izraela sa kojim se više puta sukobljavao, a posljednji put 2006. godine.





(BETA)