Australski megapožar koji plamti duže od 10 sedmica stavljen je pod kontrolu, rekli su vatrogasci u New South Walesu u nedjelju.

Požar Gospers Mountain počeo je munjom 26. oktobra i zahvatio je više od pola miliona hektara na sjeverozapadu Sydneya. Požar se proširio i na dijelove nacionalnog parka Blue Mountains na zapadu Sydneya.

Gašenje je potrajalo duže i požar se nije mogao zaustaviti zbog vremenskih uslova, objavila je vatrogasna služba upozoravajući da je još uvijek ostalo nekoliko mjeseci sezone požara i površina koje mogu gorjeti.

Isti dan u australskoj jugoistočnoj državi Victoriji vlasti su objavile smrt vatrogasca zbog čega se ukupni broj ljudi koji su poginuli širom zemlje u sezoni požara popeo na najmanje 27.

Nakon nekoliko sedmica kritika zbog požara u Australiji, premijer Scott Morrison rekao je u nedjelju da će predložiti nacionalnu reviziju odgovora na katastrofu, jer su požari uzeli još jedan život vatrogasca.

S obzirom da australijski požar traje tri mjeseca, te da je poginulo 28 ljudi, dok je 2.000 domova, preko milion hektara zemljišta i brojne divlje životinje zahvaćeno vatrom, kriza postaje sve više i politička, prenosi Reuters.

"Očito postoji potreba za nacionalnom revizijom odgovora", rekao je Morrison u intervjuu televiziji ABC.

Upitan da li bi to trebala biti Kraljevska komisija, snažna pravosudna istraga, Morrison je rekao: "Mislim da je to ono što bi bilo neophodno. U tu svrhu dat ću prijedlog kroz kabinet, ali to se mora učiniti uz konsultacije s državama. "

