Zapovjednik zrakoplovnih snaga Čuvara revolucije preuzeo je "punu odgovornost" za rušenje ukrajinskog aviona objasnivši da je vojnik avion zamijenio za krstareću raketu, javljaju agencije i prenose reakcije na priznanje iranske krivnje za tragediju.

Foto: BBC

"Preuzimam potpunu odgovornost" za ovu katastrofu, rekao je brigadni general Amirali Hadžizadeh u izjavi koju je prenijela televizija. "Da sam bar ja mrtav. Radije bih umro nego izazvao takvu nesreću", dodao je.



Pošto je prethodno odbijao optužbe da su upravo iranske snage odgovorne za tragediju u vrijeme napetosti nakon iranskih raketnih napada na američke ciljeve u Iraku, Iran je rano u subotu objavio da je bez namjere, ljudskom pogreškom, u srijedu srušio ukrajinski zrakoplov u kojem je poginulo 176 ljudi.



"Vojnik je imao 10 sekundi za odluku"



Vojnik je greškom pomislio da je zrakoplov "krstareća raketa" i imao je "10 sekundi" da odluči, izjavio je general Hadžizadeh.



Iranski predsjednik Hasan Rohani izrazio je "duboku" tugu zbog pada putničkog ukrajinskog zrakoplova kazavši da je to "velika tragedija i neoprostiva pogreška".



"Interna istraga oružanih snaga zaključila je nažalost da su pogreškom ispaljeni projektili izazvali rušenje ukrajinskog zrakoplova i smrt 176 nedužnih ljudi", napisao je i dodao: "Istrage se nastavljaju radi identifikacije i izvođenja odgovornih pred sud."



I oružane snage Islamske Republike poručile su narodu Irana da će "odgovorni" za tragediju Boeinga 737 biti "odmah" izvedeni pred vojni sud te prenijele narodu uvjeravanja da "takve pogreške više neće biti moguće" u sklopu temeljnih reformi oružanih snaga.



U zrakoplovu je bila ukrajinska posada, a većinu putnika činili su Iranci te državljani Kanade koja je zajedno sa Sjedinjenim Državama okrivila Iran za nesreću i odmah ocijenila da je rušenje po svoj prilici izazvao slučajno.



Iranski šef diplomacije Mohamad Džavad Zarif naveo je na Twitteru da je istraga u sklopu oružanih snaga pokazala da je pad ukrajinskog Boeinga 737-800 rezultat "ljudske pogreške u trenutku krize izazvane američkim avanturizmom koji je doveo do katastrofe".



Reakcije



Iran treba izvući pouke iz svoje pogreške, ocijenio je predsjednik vanjskopolitičkog odbora ruskog parlamenta.



"Ako preslušavanje crnih kutija i istraga na terenu ne dokažu da je iranska vojska to učinila namjerno i da za to nema logičnih razloga, taj incident treba zatvoriti, u nadi da će sve strane povući pouke i poduzeti mjere", rekao je Konstain Kosačev, a prenijela agencija Interfax.



Francuska ministrica vanjskih poslova Florence Parly ocijenila je da ovaj trenutak "treba iskoristiti da se ponovno otvori prostor za pregovore i dijalog" o nuklearnom pitanju Irana.



Izrazila je sućut obiteljima žrtava i dodala: "Pouke koje trebamo izvući iz te dramatične sekvence koju smo proživjeli posljednjih dana od kraja 2019. jest da treba okončati ovu eskalaciju."



Izrazila je potporu očuvanju nuklearnog sporazuma s Iranom koji su Sjedinjene Države napustile i žele da ga odbace i druge supotpisnice, velike svjetske sile, prenosi Hina



"To znači da ne smijemo zakopati nuklearni sporazum zaključen u Beču prije pet godina. To je jedini alat kojim raspolažemo", rekla je.





(24sata.info)