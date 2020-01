Iran je objavio kako je bez namjere, ljudskom pogreškom, srušio ukrajinski zrakoplov u kojem je poginulo 176 ljudi, nakon što je prethodno odbijao optužbe da su njegove snage srušile zrakoplov u kontekstu napetosti nakon iranskih raketnih napada na američke ciljeve u Iraku.

Pad zrakoplova koji se dogodio u srijedu pojačao je međunarodni pritisak na Iran nakon mjeseci napetosti sa SAD-om i razmjene međusobnih napada. Washington je prošloga tjedna u Iraku ubio iranskog generala izazvavši iranski odgovor i napad na američke ciljeve.



Sjedinjene Države i Kanada, čijih je 57 državljana poginulo u padu zrakoplova, okrivile su Iran za rušenje zrakoplova, a u tim tvrdnjama navodilo se da je do rušenja po svoj prilici došlo slučajno.



"Rezultat ljudske pogreške"



Iranski šef diplomacije Mohamad Džavad Zarif naveo je na Twitteru da je istraga u sklopu oružanih snaga pokazala da je pad ukrajinskog Boeinga 737-800 rezultat "ljudske pogreške u trenutku krize izazvane američkim avanturizmom koji je doveo do katastrofe".



U priopćenju iranske vojske, u kojem se objavljuje da je zrakoplov pogođen raketom i izražava saučešće obiteljima žrtava, navodi se da je zrakoplov letio vrlo blizu osjetljivom vojnom području koje pripada elitnoj Revolucionarnoj gardi.



"Odgovorni će odgovarati"



Navodi se također da će odgovorne strane odgovarati pred pravnom vojnom instancom i preuzeti krivicu.



Snimke mobitelima koje su nakon pada zrakoplovima napravili obični Iranci i koje kruže među njima na Twitteru pokazuju da je pad zrakoplova popraćen eksplozijom.



Iran je u četvrtak objavio da će pregledati podatke iz dviju crnih kutija kako bi utvrdio što se dogodilo, iako je tada naveo da bi proces mogao trajati jedan do dva mjeseca.



Teheran je tada naveo da bi mogao za pomoć pitati Rusiju, Kanadu, Francusku i Ukrajinu u nastojanju koje bi moglo potrajati godinu do dvije dana.



Mnoge žrtve u zrakoplovu bili su iranski državljani. Iran je prvotno odbacivao optužbe da je zrakoplov, koji je pao u blizini Teherana, srušen raketom sa zemlje, nazivajući takve navode "psihološkim ratom", prenosi Hina.



Iranski predsjednik duboko žali



Iranski predsjednik Hasan Rohani potvrdio je u subotu kako njegova zemlje "duboko" žali što je srušila ukrajinski zrakoplov te se, po njegovim riječima, "dogodila velika tragedija i neoprostiva pogreška".



"Interna istraga oružanih snaga zaključila je nažalost da je greškom ispaljena raketa koja je izazvala rušenje ukrajinskog zrakoplova i smrt 176 nevinih ljudi", napisao je Rohani na Twitteru dodavši da se "istraga nastavlja kako bi se krivce privelo pravdi".





