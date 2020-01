Iransko civilno vazduhoplovstvo uputilo je zahtjev američkoj agenciji za bezbjednost saobraćaja NTSB da se uključi u istragu o padu ukrajinskog aviona u Iranu.

Foto: IRNA

Iranska televizija je objavila da je pozvan i Boeing da se uključi u istragu, a predsjednik iranske komisije za istraživanje nesreća rekao je da posjeduju dokaze da avion nije oboren raketom i da su spremni da ih podijele s javnošću i novinarima.

"NTSB nastavlja da prati situaciju oko pada aviona kao i stepen učešća u istrazi. Kao i u svakoj istrazi u kojoj je NTSB umiješan, agencija neće nagađati o uzrocima pada", navodi se u saopštenju i dodaje da istragu vode iranske vlasti.

Kabinet predsjednika Ukrajine saopštio je da su iranske vlasti dale ukrajinskim istražiteljima pristup fragmentima aviona.

Iran je pozvao i stručnjake kompanije Boeing da se uključe u istragu pada ukrajinskog aviona u blizini Teherana, u kojoj su poginuli svi putnici i članovi posade, 176 ljudi, objavili su jutros državni mediji.

Ovaj potez je uslijedio pošto su neki lideri sa Zapada objavili da je avion srušen slučajno raketom zemlja-vazduh, samo nekoliko sati pošto je Iran lansirao balističke rakete na dvije američke baze u Iraku kako bi se osvetili za ubistvo svog generala Kasima Sulejmanija.

Snimci špijunskih satelita ukazuju da je ukrajinski avion koji se srušio ubrzo poslije polijetanja u srijedu u Iranu, oborila iranska raketa ubivši svih 176 ljudi u njemu, objavili su američki mediji.

Predsjednik Komisije za istragu nesreća iranske civilne avijacije Hasan Rizajifer rekao je da imaju uvjerljive dokaze da putnički avion koji se srušio u Teheranu, nije pogođen i dodao da su spremni to da podijele s javnosti.

On je za agenciju ISNA rekao da do sada nisu došli ni do jednog dokaza ili nalaza da je avion oboren projektilom.

"Imamo ubjedljive dokaze da avion nije pogođen, spremni smo da ih dijelimo sa novinarima i odbacujemo glasine", kazao je Rizajifer.

On tvrdi da nijedna zemlja na svijetu ne može da otkrije uzrok nesreće za tako kratko vrijeme i da strani mediji žele da pokrenu kampanju protiv Irana.

Govoreći o isporuci crnih kutija Sjedinjenim Američkim Državama (SAD), iranski zvaničnik je kazao da prema lokalnim i međunarodnim zakonima, crne kutije treba da budu pregledane u zemlji u kojoj se nesreća dogodila.

"Zemlja u kojoj se nesreća dogodila je donosilac odluka. Imamo priliku da očitamo crne kutije u Iranu i možemo da ih popravimo zbog oštećenja. Nema problema s dolaskom Amerikanaca na mjesto na kojem se analiziraju crne kutije, ali im treba odobrenje Senata da dođu", istakao je Rizajifer.

Podsjetio je da su u Iranu ukrajinski zvaničnici, a da su Rusija i Francuska takođe najavile spremnost za slanje opreme i pomoći. Dodao je da ukoliko ne budu mogli da poprave crne kutije, poslaće ih u Francusku ili neku drugu zemlju koja ima mogućnosti da ih popravi i analizira.

( Hina)