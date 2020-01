Internetom je počeo kružiti snimak trenutka kada je raketa pogodila ukrajinski avion nakon što je poletio s aerodroma u Teheranu. Za sada nema potvrde da li je snimak autentičan.

New York Times objavio snimku trenutka udara rakete u avion





Američke novine The New York Times (NYT) objavile su kako su došle do videozapisa u kojem se vidi trenutak kada je ukrajinski avion pogođen blizu zračne luke u Teheranu.



Na snimci koju je objavio NYT navodno se vidi kako projektil pogađa objekt na nebu, otprilike u isto vrijeme kada je iznad tog područja letio ukrajinski zrakoplov. Nakon toga dolazi do manje eksplozije, ali, kako tvrdi NYT, avion pritom ne eksplodira već nastavlja s letom sljedećih nekoliko minuta i okreće se prema zračnoj luci.



Na putu prema aerodromu avion je eksplodirao i srušio se, pokazali su drugi videozapisi koje je provjerio The New York Times.



Istu videosnimku objavio je i CNN koji je naglasio kako za sada ne može provjeriti autentičnost videozapisa, ali da zgrade u njemu nalikuju onima u predgrađu Parand, blizu kojeg se srušio avion.



Videozapis je CNN-u i New York Timesu poslao Nariman Gharib. CNN je od njega zatražio više informacija o tome tko je snimio videozapis i kako je do njega došao, ali za sada nije dobio odgovor.





