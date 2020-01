Predsjednik Komisije za istragu nesreća iranske civilne avijacije Hasan Rizayifer poručio je da imaju uvjerljive dokaze da putnički avion Ukrainian Airlinesa, koji se srušio u Teheranu, nije pogođen i oni su spremni to podijeliti s javnosti.

Foto: AA

Govoreći za novinsku agenciju ISNA, Rizayifer je rekao da do sada nisu došli ni do jednog dokaza ili nalaza da je avion oboren projektilom.



"Imamo ubjedljive dokaze da avion nije pogođen, spremni smo da ga dijelimo sa novinarima i odbacujemo glasine", rekao je Rizayifer.



Tvrdi da nijedna zemlja na svijetu ne može otkriti uzrok nesreće za tako kratko vrijeme te da "strani mediji žele pokrenuti kampanju protiv Irana".



Rizayifer se također dotakao i isporuke crnih kutija Sjedinjenim Američkim Državama (SAD) navodeći da prema lokalnim i međunarodnim zakonima, crne kutije trebaju biti pregledane u zemlji u kojoj se nesreća dogodila.



"Zemlja u kojoj se nesreća dogodila je donosilac odluka. Imamo priliku da očitamo crne kutije u Iranu i imamo objekte koje su nam potrebne da ih popravimo zbog oštećenja. Nema problema s dolaskom Amerikanaca na mjesto na kojem se analiziraju crne kutije, ali im treba odobrenje Senata da dođu", pojasnio je Rizayifer.



Podsjetio je da su u Iranu ukrajinski zvaničnici, a da su Rusija i Francuska takođe najavile spremnost za slanje opreme i pomoći.



Rizayifer je dodao da ukoliko ne budu mogli popraviti crne kutije, poslat će ih u Francusku ili neku drugu zemlju koja ima mogućnosti da ih popravi i analizira.



Američki zvaničnici tvrde, pozivajući se na obavještajne agencije te zemlje, da je ukrajinski avion oboren projektilom ispaljenim sa iranske strane.



Ukrajinski avion, koji je pao u Iranu, vjerovatno je greškom slučajno oborio iranski projektil, izjavio je ranije večeras kanadski premijer Justin Trudeau.



Trudeau je potvrdio da su obavještajni podaci iz različitih izvora doveli do tog zaključka, ali da samo "potpuna i vjerodostojna istraga" može definitivno potvrditi ove navode.



Avion Boeing 737 ukrajinske aviokompanije Ukrainian Airlines koji je trebao letjeti prema Kijevu, pao je 8. januara nedugo nakon polijetanja s aerodroma "Imam Khomeini" u Teheranu.



Ranije je rečeno kako je avion pao iz tehničkih razloga, međutim, tačan uzrok još nije utvrđen. Niko od 176 putnika i članova posade nije preživio.





(AA)