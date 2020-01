Svakih 15 minuta je u Indiji prijavljeno silovanje u 2018. godini, navodi se u vladinom izvještaju objavljenom u četvrtak, statistika koja naglašava reputaciju ove zemlje kao najgoreg mjesta za žene na svijetu.

Foto: 24sata.info

Grupno silovanje i ubistvo žene u autobusu u New Delhiju 2012. godine izazvalo je proteste na desetine hiljade ljudi diljem Indije zbog čega je došlo do pokretanje pravosudnih reformi koje su ubrzale procese suđenja optuženim silovateljima i pooštrili kazne protiv njih.



Međutim, nasilje se nastavilo nesmetano, piše Reuters.



Žene su u 2018. godini prijavile gotovo 34.000 silovanja, što je veoma slična statistika u odnosu na godinu ranije. Protiv nešto više od 85 posto slučajeva su podignute optužnice, a samo 27 posto optuženih je osuđeno, navodi se u godišnjem izvještaju o kriminalu koji je objavilo ministarstvo unutrašnjih poslova.



Grupe za ženska prava kažu da se zločini nad ženama često uzimaju manje ozbiljno i da ih istražuje policija koja nema senzibilitet potreban za ovakve slučajeve.



- Ovu zemlju i dalje vode muškarci, jedna premijerka (Indira Gandi) ne može promijeniti stvari. Većina sudija su muškarci. Postoji veoma mali broj forenzičkih laboratorija u zemlji, a sudovi za brze postupke nemaju dovoljno sudija - kazala je Lalitha Kumaramangalam, bivša čelnica Nacionalne komisije za žene.



Silovanje tinejdžerke 2017. godine od bivšeg državnog zakonodavca vladajuće stranke BJP Kuldeep Singh Sengar, privuklo je veliku medijsku pažnju kada se žrtva naredne godine pokušala ubiti, optuživši policiju za nedjelovanje.



Pet mjeseci prije nego što je Sengar osuđen prošlog decembra, porodici žrtve je moralo biti obezbjeđena tjelesna straža nakon što je na automobil u kojem se nalazila žrtva sa svojom porodicom naletio kamion, pri čemu je ona povrijeđena, a dvoje članova njene porodice je poginulo.



Studija iz 2015. godine koju je proveo Centar za istraživanje zakona i politika u Bengaluruu utvrdila je da su sudovi za brze postupke zaista brži, ali nisu rješavali veliku količinu slučajeva.



A istraživanje koje su 2016. sproveli Partners for Law in Development u Nju Delhiju otkrilo je da i dalje treba u prosjeku 8,5 mjeseci da se slučaj riješi, što je više od četiri puta više od preporučenog razdoblja.



Vladina statistika podcjenjuje broj silovanja jer se prijavljivanje silovanja u nekim dijelovima Indije smatra tabuom, ali se vrlo često zna desiti da silovanje završi ubistvom.





(FENA)