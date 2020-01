Ukrajinski najveći avioprevoznik Ukraine International Airlines (UIA), nije primio nikakvo upozorenje po pitanju sigurnosti svog aviona u iranskoj prijestonici Teheranu, gdje se njegov Boeing 737 srušio u srijedu.

- Avion je bio u dobrom operativnom stanju, To je bio redovni, zakazani let, i do kasno sinoć nije bilo nikakvih upozorenja koja bi ukazala na potrebu da limitiramo letove tu. Mi možemo uvesti ograničenja sebi, isto može učiniti državna avijacijska služba zemlje u kojoj je sjedište aviokompanije, i naravno da je bilo i najmanjeg upozorenja na bilo kakvu prijetnju, mi bismo suspendovali letove u toj zemlji – izjavio je predsjednik UIA Jevhen Dihine na konferenciji za novinare na međunarodnom aerodromu Boryspil u srijedu.



On je, istovremeno, odbio komentirati verziju pada aviona, naglašavajući kako je neophodno upoznati se sa zvaničnim rezultatima istrage uzroka te tragedije.



- Kompanija nema pravo da iznosi vlastitu verziju dešavanja. Sada je uspostavljena specijalna komisija, koja će izvući izvjesne zaključke koji bi se mogli predstaviti kao verzije dešavanja – dodao je plredsjednik UIA, javila je ukrajinska novinska agencija UNIAN.



