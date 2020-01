Više osoba ranjeno je u pucnjavi koja se dogodila danas oko 13:30 na našem vremenu u glavnom gradu Kanade Ottawi, javljaju Vijesti.ba.

Foto: Agencije

Inspektor Hilton Radford je kazao kako su tri osobe primljene u bolnicu s teškim prostrijelnim ranama, a da je broj ranjenih veći.



Lokalna policija je objavila kako istražuje pucnjavu do koje je došlo u ulici Gilmour u Ottawi.



Policija je dobila dojavu da je došlo do pucnjave i da je više ljudi ranjeno.



Na terenu se nalaze brojne ekipe hitne pomoći, a prema prvim informacijama jedna osoba je teško i bori se za život.



Policija je pozvala građane da izbjegavaju ovo područje do okončanja istrage.



(24sata.info)