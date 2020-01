Godina 2019. je bila druga najtoplija ikada zabilježena i ona je okončala najtopliju deceniju u istoriji, saopćila je u srijedu klimatska nadzorna služba Evropske unije.

Podaci koje je objavila Kopernikanska služba za klimatske promjene (C3S) pokazuju da su temperature širom svijeta u prošloj godini bile na drugom mjestu najviših prosječnih godišnjih temperatura iza 2016. godine, u kojoj su temperature porasle zahvaljujući izuzetno snažnom vremenskom fenomenu El Nino.



Prosječne temperature u 2019. iznosile su samo nekoliko stotih dijelova Celsiusovog stepena manje od nivoa iz 2016.



Najtoplijih pet izmjerenih godina bilo je pet posljednjih godina, a period od 2010. do 2019. godine predstavljao je najtopliju deceniju otkako su mjerenja temperatura počela, saopćio je C3S.



Globalne temperature u 2019. bile su za 0,6 stepeni Celsiusa više od prosjeka iz perioda od 1981. do 2010. godine. Temperature Zemlje tokom proteklih pet godina su više za 1,1 do 1,2 stepeni Celsiusa u odnosu na preindustrijska vremena.



Prošla godina bila je najtoplija u evropskoj istoriji.



- Godina 2019. je bila izuzetno topla godina, zapravo druga najtoplija u globalnim okvirima u našim bazama podataka, dok su brojni pojedinačni mjeseci također obarali rekorde - izjavio je Carlo Buontempo, čelnik C3S.



C3S također je saopćio da su koncentracije ugljen dioksida u atmosferi nastavile da rastu u 2019., prenosi AFP.



(FENA)