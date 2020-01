Francuski predsjednik Emmanuel Macron izjavio je u utorak da će Britanija trebati pokazati veću fleksibilnost u pregovorima koji slijede nakon britanskog napuštanja Evropske unije 31. januara.

Emmanuel Macron / 24sata.info

Macron je kazao da će razgovori nakon Brexita biti usmjereni na održavanje dubokih veza na polju sigurnosti i vanjske politike, te odbrani ekonomskih interesa EU.



Macron je istaknuo da bi, u svijetlu insistiranja britanskog premijera Borisa Johnsona da pregovori o budućim vezama trebali da se dovrše do kraja godine, Britanija trebati da pokaže „fleksibilnost u skladu s tako ambicioznim rasporedom“.



Macron je dao te komentare u Parizu uoči sastanka s hrvatskim premijerom Andrejom Plenkovićem, tokom koga će biti riječi o proširenju bloka. Francuska je u svađi s ostalim članicama EU oko toga mogu li se Albanija i Sjeverna Makedonija pridružiti bloku, nakon što s britanskim odlaskom ostane 27 članica.



U srijedu bi se Johnson trebao sastati s črlnicom Evropske komisije Ursulom Von Der Leyen u Londonu kako bi započeli narednu fazu rasprava o Brexitu. Do sada su rasprave bile usmjerene na zaštitu prava državljana dvije strane, britanskom plaćanju odlaska i održavanju otvorenom granice između članice EU Irske i Sjeverne Irske, koja je dio Ujedinjenog Kraljevstva, prenosi Associated Press.





(FENA)