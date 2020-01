Njemačka kancelarka Angela Merkel otputovat će u Moskvu u subotu kako bi se sastala s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom u jeku rastućih napetosti na Bliskom istoku, saopćili su zvaničnici u ponedjeljak.

Merkel i Putin raspravljat će o aktuelnim međunarodnim temama, kazao je Steffen Seibert, kancelarkin portparol. Te teme uključuju situaciju u Siriji, Libiji, Iraku, Iranu, Ukrajini i bilateralne veze.

- Rusija je bitan akter na međunarodnoj pozornici i stalna je članica Vijeća sigurnosti UN-a i također je nezaobilazna kada je riječ o rješavanju političkih sukoba - kazao je Seibert. Njemačka je trenutno nestalna članica Vijeća sigurnosti.

Njemačka i Rusija među svjetskim su silama koje nastoje spasiti nuklearni sporazum s Iranom iz 2015. nakon jednostranog američkog povlačenja iz sporazuma u 2018.

Merkel je danas već razgovarala s turskim predsjednikom Recepom Tayyipom Erdoganom o situaciji na Bliskom istoku, kazao je Seibert.

Njemačka je ponudila da posreduje među svim stranama nakon ubistva iranskog generala Qassema Soleimanija u američkom zračnom udaru u Iraku prošle sedmice.

Ministar vanjskih poslova Heiko Maas, koji će biti u pratnji Merkel u Moskvi, proveo je „kompletan vikend za telefonom“ s evropskim i američkim kolegama, saopćio je novinarima njegov portparol Rainer Breul.

Dodao je da su razgovori s iranskim ministrom vanjskih poslova planirani da se održe „uskoro“.

Njemačka bi, ipak, mogla imati problema u naporima da se predstavi kao iskren posrednik

Iran je pozvao njemačkog otpravnika poslova u Teheranu u ministarstvo vanjskih poslova u nedjelju kako bi izrazio nezadovoljstvo izjavama njemačkih zvaničnika koje ukazuju da Berlin smatra ubistvo Soleimanija opravdanim.

Upitan da pojasni njemački stav, Seibert je kazao da su ubistvu Soleimanija "prethodile iranske akcije", među kojima su napadi na saudijska naftna postrojenja, tankere u Hormuško moreuzu i na američku ambasadu u Bagdadu.

- Uvijek smo naglašavali, i možda je ovo prilika da to učinimo još jednom, da smatramo te regionalne aktivnosti (Irana) posebnim i da one imaju negativnu ulogu u regiji - kazao je Seibert, prenosi Associated Press.

