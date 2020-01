Tridesetak automobila ribara djelimično je propalo kroz led na ostrvu Ruskom u Vladivostoku, niko nije povrijeđen, saopštio je portparol odjeljenja Ministarstva za vanredne situacije za Primorski kraj.

- Oko 30 automobila djelimično je propalo kroz led u zalivu Vojevoda, dio do krova, dio do haube, a neki samo točkovima. Neki ribari već su uspjeli sami da izađu, drugima pomažu spasioci - oni kablovima izvlače automobile - rekao je on.

Prema njegovim riječima, do incidenta je došlo zato što ribari krše zabranu izlaska na led u automobilima, a automobili su poredani jedan pored drugog na vodi. Dubina na tom mjestu ne prelazi dva metra, istakao je portparol.

( RTRS)