Pod klizištima i u poplavama izazvanim obilnim kišama poginule su najmanje 53 osobe u i oko indonezijske prijestonice Džakarte, a spasioci se bore da pronađu ljude zatrpane tonama blata, saopćili su zvaničnici u subotu.

Foto: AP

Monsunske kiše i nabujale rijeke poplavile su desetak kvartova u široj regiji Džakarte i pokrenule klizišta koja su zatrpala najmanje 12 ljudi.



Portparol Nacionalne agencije za bavljenje prirodnim katastrofama Agusy Wibowo izjavio je da su među žrtvama oni koji su se udavili i stradali u kratkim spojevima struje s vodom otkako su se rijeke izlile iz korita u srijedu ujutru nakon ekstremnih tropskih kiša na novogodišnju noć. Troje staraca preminulo je od hipotermije.



To su najteže poplave u toj regiji od 2007. kada je tokom 10 dana smrtno stradalo 80 ljudi.



Spasioci su izvukli još tijela nakon što su nove poplave i klizišta razorile selo Sukamulia u oblasti Bogor. Oni tragaju za mještaninom koji je nestao pod klizištem u Lebaku, oblasti u susjednoj pokrajini Banten, saopćio je Wibowo.



Očekuje se da broj žrtava raste, dok spasioci i mještani također tragaju za najmanje tri osobe za koje se vjeruje da su zatrpane pod još jednim klizištem u selu Cigudeg u oblasti Bogor, saopćio je Ridwan, sekretar seoske administracije, koji ima samo jedno ime.



Ridwan je kazao da loše vrijeme, nestanci struje i klizišta ometaju sapasilačke napore. Dodao je da su se spasioci danas uspjeli domoći osam zaselaka koji su danima izolirani blokiranim cestama i klizištima, te da su spasili više od 1.700 mještana koji su bili u lošem stanju.



Četiri dana nakon što su regiju od 30 miliona ljudi pogodile nove poplave, vode su se počele povlačiti u brojnim kvartovima u kojima živi srednja klasa, ali su uslovi još teški u uskim ulicama u kojima živi gradska sirotinja.



Vladini podaci pokazuju da oko 17.000 ljudi još nije u stanju da se vrati kućama, a neki su smješteni u nakrcane privremene smještaje, od kojih većina u najteže pogođenom kvartu Bekasi. Veći dio grada još je pod vodom visokom i do dva metra, sudeći po agenciji za bavljenje prirodnim katastrofama.



Indonezijska meteorološka, klimatološka i geofizička agencija saopćila je da se novi pljuskovi očekuju u prijestonici u narednim danima, i da će potencijal za ekstermne kišne padavine biti prisutan i u narednom mjesecu širom goleme države arhipelaga.



Indoneziju pogode smrtonosne poplave svake godine, a Džakarta, prijestonica najveće ekonomije jugoistočne Azije, nije imuna na njih. Poplave su, međutim, u ovoj godini posebno teške, dok je oko 397.000 ljudi potražilo utočište u širem gradskom području nakon što su nabujale vode dostizale i do šest metara visine na nekim mjestima, prenosi Associated Press.





