Dr. Alma Zadić nominovana za ministricu pravde u novoj vladi Austrije. Zadićeva je porijeklom iz Tuzle i često je na meti napada ekstremnih desničara.

Alma Zadić / Foto: Armin Muratovic

Nakon što je nominovana za ministricu, desničari u Austriji su uputili niz kritika na njen račun. Markus Abwerzger iz FPÖ-a je na Facebooku napisao: "Ova gospođa će izgleda stvarno biti ministrica pravosuđa. Ona je na prvoj instanci nepravomoćno osuđena, a sudski proces očito još traje", piše Deutsche Welle.



Dr. Alma Zadić je pred Zemaljskim sudom u Beču u novembru osuđena na novčanu kaznu od 700 eura zbog toga što je na Twitteru napisala: "Nema tolerancije za neonaciste, fašiste i rasiste".



Uz ovaj tekst je objavila fotografiju člana „Burschenschaftena" koji sa prozora pozdravlja nacističkim pozdravom. On je pak kasnije saopštio da je samo mahao demonstrantima koji su, kao i svakog četvrtka od 2000-te, protestovali ulicama Beča protiv FPÖ, ali prije svega protiv rasizma, ksenofobije i homofobije.



Burschenschaft su tradicionalna studentska muška udruženja, koja i danas postoje na visokim školama u Austriji, Njemačkoj i Švicarskoj. Burschenschaft s jedne strane pomno njeguju narodne običaje i tradiciju i uz to nastoje očuvati posebnu sliku muškosti. S druge strane, među njima ima veliki broj krajnjih desničara, te su neka udruženja pod prismotrom državne bezbjednosti.



Ispod te objave Abwerzgera - koja je u međuvremenu izbrisana - pojavio se i veliki broj rasističkih i seksističkih komentara upućenih na račun dr. Alme Zadić: "Kriminalna muslimanka će biti ministrica pravosuđa. Uskoro ćemo dobiti šerijat, Stranci dobijaju ministarske pozicije. Propast Austrije, Idi tamo odakle si došla", neke su od tih poruka.



U junu 2018. godine, tokom njene diskusije o zaštiti zvaničnika obavještajne službe, poslanik Austrijske Narodne Partije desnog centra (OVP) Johann Raedler je glasno dobacio: "Nisi u Bosni, nemojte to miješati".



Austrijski mediji pišu da dr. Almu Zadić čeka izuzetno težak posao, s obzirom da je u tom sektoru neće dočekati raširenih ruku, jer je ranije bila izuzetno kritična prema tužilaštvu, a naročito prema sektoru za privredni kriminal i korupciju. Austrijski Standard piše da se Alma Zadić ne plaši velikih zadataka i da je bila praktikant u Haškom tribunalu.



Dr. Alma Zadić će po svemu sudeći biti prva austrijska ministrica koja ima migrantsko porijeklo. Austrijski mediji pišu da je ona sa roditeljima iz Tuzle izbjegla u Beč 1994. godine, te da je završila pravni fakultet u Austriji, a potom studirala u New Yorku na Univerzitetu Columbia. Kada se vratila iz SAD-a, sedam godina je radila kao advokat u uglednoj advokatskoj kancelariji „Freshfields Bruckhaus Deringersa", čije sjedište je u Londonu i koja ima svoje urede u 17 zemalja.



O nominaciji Alme Zadić će u subotu (4.1.2020) biti odlučeno na kongresu Zelenih, što je, kako piše austrijski „Standard", formalna stvar, jer Zadićeva u bazi stranke ima veliku podršku.





(DW)