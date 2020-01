Predsjednik SAD-a, Donald Trump se oglasio na Twittteru o smrti Qasem Soleimanija tvrdeći da je general "planirao ubiti još mnogo Amerikanaca" i da je trebalo da bude eliminisan još prije mnogo godina.

Donald Trump / 24sata.info

"General Qasem Soleimani ubio je ili teže ranio hiljade Amerikanaca u dužem vremenskom periodu i planirao je da ubije još mnogo njih", istaknuo je Tramp.



Dodao je i to da Iranci "nisu ni približno toliko ožalošćeni koliko to vođe ostatka svijeta vjeruju".



"On je direktno i indirektno odgovoran za smrti miliona ljudi, uključujući nedavno veliki broj demonstranata ubijenih u samom Iranu. Iako Iran nikada neće biti spreman da to izravno prizna, Soleimani je bio omražen i narod ga se plašio unutar zemlje. Nisu ni približno tužni koliko vođe ostatka svijeta vjeruju. Trebao je biti eliminisan još prije mnogo godina”, stoji na Trumpovom Twitter nalogu.



Pentagon i Iran ranije su saopštili da je general Soleimani ubijen u američkom vazdušnom udaru u Iraku.



Soleimani važi za vođu širenja iranskog vojnog uticaja na Bliskom istoku. Vjeruje se da je Soleimanijeva pogibija dramatična eskalacija tihog rata između Irana i SAD i njihovih saveznika, a iranski predsjednik je istaknuo da će zbog ovog napada Iran biti još odlučniji u pružanju otpora Americi.



U brojnim iranskim gradovima su danas bili protesti zbog ubistva ovog generala, a mogli su se čuti povici "Prokleta je Amerika."



Tijelo generala Qasema Soleimanija će stići u Teheran u subotu, javlili su iranski državni mediji.



Iranska državna novinska agencija IRNA kazala je kako će se Soleimaniju klanjati dženaza u šiitskim svetim gradovima Karbala i Najaf prije nego se njegovo tijelo prebaci u nazad u Teheran.





(24sata.info)