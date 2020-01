Iran je odmah žestoko reagirao i najavio odmazdu, a spominju i napade i mogućnost rata.



Iranska televizija potvrdila je smrt moćnog generala. Nakon objave prekinuli su program i emitirali molitve za njega. Proglasili su ga mučenikom.



Američki kongresmen Eliot Engel, predsjednik Odbora za vanjske poslove Zastupničkog doma, rekao je da je napad izvršen bez konzultacija s Kongresom, koji o napadu nije bio ni obaviješten.





