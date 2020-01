Tuzlanka Alma Zadić bit će nova ministrica pravde Austrije, pišu jutros austrijski mediji.

Alma Zadić (Foto: APA/Punz)

Ova 35-godišnja rođena Tuzlanka bit će najmlađa ministrica prave u historiji ove zemlje.



Iz Tuzle je izbjegla u Beč 1994. godine, završila pravni fakultet u Austriji, a potom studirala u New Yorku na Columbia University.



Kad se vratila iz Amerike, sedam godina je radila kao advokat. Zbog svog porijekla, u prošlosti je bila meta verbalnih napada, tačnije, u junu 2018. godine kada je tokom njene diskusije o zaštiti zvaničnika obavještajne službe, poslanik Austrijske Narodne Partije desnog centra (OVP) je glasno dobacio:



"Nisi u Bosni, nemojte to miješati". Poslanik je kasnije identifikovan kao Johann Raedler. On je kasnije izjavio da nije mislio nista loše i da sa Bosnom ima “mnogo pozitivnih dodirnih tačaka.”



Kako piše austrijski Der Standard, današnje nominovanje Zadić za minsitricu pravde u iz reda Zelenih bit će samo formalnost jer ona uživa veliko povjerenje čelnih ljudi stranke.



Njeno imenovanje bit će simbolično jer je ona prva ministrica Austrije sa imigrantskom pozadinom.



Austrijski konzervativci Sebastiana Kurza i Zeleni postigli su u sinoć koalicijski dogovor koji znači i Kurzov povratak na mjesto premijera, te prvi put ulazak Zelenih u austrijsku vladu, potvrdili su čelnici dviju stranaka.



Dogovor su u kratkoj izjavi novinarima potvrdili predsjednik Narodne stranke (OeVP) i bivši premijer Sebastian Kurz te šef Zelenih Werner Kogler.



Oni nisu ulazili u detalje dogovora, a Kurz je rekao da će oni biti predstavljeni u četvrtak. Kogler je istaknuo da će Austrija postati europski lider na polju klimatskih promjena. Ovo je prvi put da u austrijskoj koalicijskoj vladi učestvuju Zeleni.



Na parlamentarnim izborima 29. septembra pobijedila je Kurzova Narodna stranka, a Zeleni su dobili značajan broj mjesta. Dvije stranke već sedmicama vode pregovore koji su bili usredotočeni na budžet, poreze, imigraciju, klimu i političku transparentnost.



Ranija vlada Sebastiana Kurza u kojoj je njegov OeVP bio u koaliciji s ekstremno desnom Slobodarskom strankom (FPOe) pala je u maju zbog afere Ibiza, kada je u javnost procurila video snimka na kojoj šef FPOe-a Heinz Christian Stache nudi sklapanje državnih ugovora ženi koja je tvrdila da je nećakinja ruskog oligarha.



Strache je zbog afere podnio ostavku te ga je na čelu stranke zamijenio Norbert Hofer.



Austrija, zemlja središnje Europe s 8,9 miliona stanovnika bit će uz Švedsku, Finsku, Litvu i Lukemsburg jedna od zemalja EU-a u kojima ekolozi učestvuju u vladi.





