Luksemburg će od 1. marta 2020. godine postati prva zemlja u svijetu u kojoj će javni prijevoz biti besplatan.

Foto: Arhiv

Vlasti Luksemburga se nadaju da će na ovaj način doprinijeti smanjenju broja automobila na putevima u toj zemlji u okviru dugoročnog plana smanjenja emisije štetnih gasova.



"Broj ljudi koji koriste javni prijevoz još uvijek nije na nivou koji mi odavno priželjkujemo, tako da smo došli na ideju da bude besplatan. Nadamo se da će to biti jedan od razloga da ljudi mnogo više koriste javni prijevoz", izjavila je Lydieja Polfer, gradonačelnica Luksemburga.



Autobuski prijevoz do sada je bio besplatan subotom i drugim posebno određenim danima.



Od 1. marta besplatan prijevoz će obuhvatiti sve gradske i prigradske autobuske linije, gradski tramvaj kao i željeznicu na teritoriji Luksemburga.



Vlasti Luksemburga su također donijele odluku da do kraja 2020. godine sav autobuski prijevoz u zemlji bude na električni pogon, kako bi se smanjilo zagađenje zraka.





(AA)