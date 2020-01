Papa Franjo izvinio se danas što je "izgubio strpljenje" sinoć kada ga je jedna vjernica jako povukla za ruku koju on ljutito otrgnuo.

Foto: Screenshot

Snimak tog trenutka je imao više hiljada pregleda preko društvenih mreža.



"Toliko često izgubimo strpljenje, to se dešava i meni. Izvinjavam se zbog lošeg primjera koji sam jučer dao", rekao je poglavar Rimokatoličke crkve, sa prozora apostolske palate na Trgu svetog Petra.



Za prvu molitvu u godini papa je podsjetio da blagoslov Boga za svakog muškarca i ženu nije magija već traži strpljenje, "strpljenje ljubavi". On je u tom trenutku izvadio tekst koji je unaprijed podijeljen medijima, ponovio "strpljenje ljubavi" i izvinio se za svoj gest od prethodne večeri.



Snimak osamdesetrogodišnjeg pape kako ljutito reaguje kada ga je jedna žena zgrabila za ruku i cimnula prema sebi u trenutku kada se okrenuo i pošao u drugom pravcu, na šta je on uspio da otrgne ruku, imao je stotine hiljada pregleda na društvenim mrežama, prenosi Beta.



On je sinoć pozdravljao vjernike na Trgu Svetog Petra kada se to dogodilo.



Argentinski papa, prvi latinoamerički papa u historiji, očarao je vjernike od početka svog pontifikata 2013. svojom jednostavnošću i bliskosti sa vjernicima, i čestim dugim susretima sa okupljenim ljudima. On je međutim također poznat zbog svog otvorenog govora i naglog temperamenta.





(24sata.info)