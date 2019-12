Predsjednik Republike Turske Recep Tayyip Erdogan, koji je u petak predstavio prvi turski automobil, izjavio je kako narudžbe za automobil pristižu te kako je i sam već naručio turski automobil.

Foto: 24sata.info

Erdogan je govorio na ceremoniji dodjele nagrada Vijeća za naučna i tehnološka istraživanja Republike Turske (TUBITAK) i Akademije nauka Turske, a tokom obraćanja se osvrnuo i na aktuelna dešavanja.



Kazao je kako njegova zemlja pokazala veliki uspjeh u odbrambenoj industriji te kako je zasukala rukava da isto to pokaže i na civilnim područjima.



Naglasio je kako Turska neće biti samo tržište novih tehnologija, već zemlja koja proizvodi nove tehnologije i nameće standarde u toj oblasti.



"Ne samo da ćemo postati tržište novih tehnologija, mi smo odlučni u tome da postanemo zemlja koja proizvodi te tehnologije, širi ih po cijelom svijetu i nameće standarde koje je sama postavila", rekao je Erdogan.



Govoreći o projektu prvog turskog automobila, Erdogan je ponovio kako je vrlo ponosan na aktivnosti provedene na tom planu.



"S istom odlučnošću, očekujemo da i serijska proizvodnja automobila počne 2022. godine. Ovaj projekat je jasan pokazatelj da naša zemlja ima mnogo širu viziju nego što je proizvodnja automobila. Narudžbe za turski automobil već pristižu, a prvi sam ja to učinio", rekao je Erdogan.



Podvukao je kako je njegova zemlja spriječena u tome da razvije svoj prvi automobil 'Devrim', ali, kako je rekao, "s Božjom pomoći ovoga puta nas neće zaustaviti".



U petak je u Dolini tehnologije u Gebzeu predstavljen prototip prvog turskog automobila koji je još jedan u nizu tehnoloških i industrijskih iskoraka te zemlje.



Na projektu razvoja prvog turskog automobila radi Inicijativna grupa za proizvodnju turskog automobila (TOGG) koja je Erdoganovom preporukom nastala u junu prošle godine udruživanjem resursa turskih kompanija Anadolu Grubu, BMC, Kok Grubu, Turkcell, Unije turskih berzi i privrednih komora i Zorlu Grubu.



Prvi model turskog automobila će biti iz kategorije SUV vozila na električni pogon. Plan je da do 2030. godine bude pokrenuta proizvodnja pet modela turskih automobila i to po tri različite verzije za svaki model. Godišnje je planirana proizvodnja 175 hiljada primjeraka.





(AA)