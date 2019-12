Tinejdžerska klimatska aktivistica Greta Thunberg izjavila je u ponedjeljak da bi razgovor s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom na samitu Ujedinjenih nacija o globalnom zagrijavanju bio gubljenje vremena jer joj on ne bi poklonio nikakvu pažnju.

Foto: 24sata.info

U intervjuu za program "Today" BBC radija, čiji je bila gost urednik u ponedjeljak, Thunberg je također kazala da smatra lične napade Trumpa prema njoj smiješnim i izrazila nadu da će se vratiti normalnom životu.



Snimak 16-godišnje aktivistice koja Trumpu daje "zvijezdu smrti" na klimatskom samitu u New Yorku u septembru postao je hit na društvenim mrežama. Trump je doveo u pitanje klimatsku nauku i povukao je Sjedinjene Države iz Pariškog sporazuma iz 2015. godine o globalnom zagrijavanju.



Upitana šta bi rekla američkom predsjedniku da su njih dvoje razgovarali, Thunberg je izjavila: "Iskreno ne vjerujem da bih rekla bilo šta, jer on očigledno ne sluša naučnike i eksperte. Pa zašto bi slušao mene?".



- Stoga vjerovatno ne bih ništa rekla, ne bih gubila vrijeme – kazala je.



U ovom je mjesecu brazilski predsjednik Jair Bolsonaro nazvao je Thunberg "derištem". Trump je napisao na Twitteru da ona treba raditi na kontroli bjesa.



- Ti napadi zaista su smiješni jer oni očigledno ne znače ništa. Pretpostavljam da oni ipak znače nešto – oni su uplašeni od mladih ljudi koji donose promjene koje oni ne žele – ali je to upravo dokaz da oni čine nešto i da nas smatraju nekom vrstom prijetnje – izjavila je Thunberg, prenosi Reuters.





(FENA)