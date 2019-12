Pet osoba napadnuto je hladnim oružjem u domu hasidskog rabina u državi New York, a napadač je nakon toga pobjegao, objavila je židovska organizacija nakon krvoprolića koje je uslijedilo nakon pojačanih tenzija zbog antisemitskih napada.

Foto: Agencije

Vijeće za javne poslove ortodoksnih židova (OJPAC) objavilo je na Twitteru da je napadač, koji je imao maramu, izbo ljude u kući u mjestu Monsey oko 50 kilometara sjeverno od grada New Yorka.



Napadač pobjegao



Svih pet žrtava prevezeno je u lokalne bolnice, objavilo je vijeće, a dvije su osobe u kritičnom stanju. Jedna od njih zadobila je najmanje šest uboda.



Napadač je potom pobjegao vozilom. Lokalni mediji prenose da policija pretražuje područje napada. Policija nije željela ništa objaviti.



Dužnosnik OJPAC-a Yossi Gestetner kazao je za New York Times da se napad zbio oko 22 sata tijekom slavlja Hanuke kojemu su nazočili deseci ljudi u rabinovu domu.



Oko trećine stanovnika u okrugu Rockland su židovi među kojima i velika zajednica ortodoksnih židova koji žive povučeno.



"Mržnji nema mjesta"



Državna tužiteljica New Yorka Letitia James kazala je da je "duboko uznemirena" događajem u Monseyju.



"Imamo nultu toleranciju prema djelima iz mržnje i nastavit ćemo pratiti ovu užasnu situaciju", kazala je u objavi na Twitteru.



Njujorška policija objavila je u petak da njezini pripadnici pojačano nadziru područja u kojima žive židovi nakon niza antisemitskih napada, prenosi Hina.



"Mržnji nema mjesta u našem gradu", napisao je gradonačelnik Bill de Blasio u petak na Twitteru nazivajući te napade napadima na sve Njujorčane.



(24sata.info)