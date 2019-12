Najmanje 47.000 civila u protekla tri dana je izbjeglo iz unutrašnjosti sirijske provincije Idlib ka turskoj granici.

Ilustracija / 24sata.info

Civili iz Idliba i dalje migriraju u mjesta na samoj sirijsko-turskoj granici, bez obzira što su snage odane režimu sirijskog predsjednika Bashara al-Assada i njegovi ruski i proiranski saveznici obustavili val žestokih zračnih i kopnenih napada u toj regiji.



Šef Koordinacije za djelovanje u Siriji Muhammed Hallaj za Anadoliju je kazao da se ta organizacija bavi evidentiranjem migracija u Idlibu i da su zabilježili da je najmanje 47.000 ljudi pobjeglo u mjesta u pograničnom pojasu.



Izrazivši strah da bi novi napadi i sukobi mogli izbiti u mjestu Jabel ez-Zeviye, Hallaj je kazao da bi to dovelo do novog vala migracija i da bi broj izbjeglih na granicu u protekla da mjeseca premašio pola miliona.



Snage Assadovog režima, njima pridružene proiranske terorističke grupe i ruske zračne snage su novi val žestokih napada na Idlib pokrenule 20. decembra.



Do obustave napada došlo je 25. decembra nakon što je u posjetu Moskvi otputovala delegacija iz Ankare koju predvodi zamjenik šefa turske diplomacije Sedat Onal.



Od početka novembra iz unutrašnjosti Idliba ka turskoj granici izbjeglo je najmanje 264.000 civila.



Izbjegli čekaju međunarodnu pomoć, a vlasti Turske su poručile da ta zemlja više ne može samostalno preuzeti teret novog migrantskog vala.



Prije početka sirijskog rata u Idlibu je živjelo dva miliona ljudi, a početkom rata broj stanovnika je upolovljen zbog žestokih sukoba. U martu 2015. godine sirijske opozicione snage zauzele su Idlib i on je od tad svojevrsna utvrda sirijske opozicije.



Idlib je tako postao utočište prognanih pa trenutno u toj sirijskoj regiji živi četiri miliona ljudi koji su meta stalnih režimskih i napada ruskih snaga koje su se u rat uključile u oktobru 2015. godine.



Uz posredstvo Turske, Rusije i Irana tokom majskih pregovora 2017. godine u Astani je Idlib proglašen zonom deeskalacije. U Sočiju je 17. septembra 2018. postignut dodatni dogovor o primirju u Idlibu i uspostavi deeskalacijske zone.



Shodno dogovoru, opozicione snage su u oktobru povukle teško naoružanje iz regije, a snage odane Assadovom režimu nisu obustavile artiljerijske i zračne napade u toj regiji.



Od potpisivanja tog sporazuma u napadima Assadovih snaga i njegovih saveznika u Idlibu je ubijeno najmanje 1.300 civila, a u protekloj godini raseljeno je više od milion ljudi.



(FENA)