Filipini su zabranili ulazak dvojici američkih senatora i uvest će stroža ograničenja ulaska za američke državljane ako Washington uvede sankcije zbog pritvaranja istaknute kritičarke vlade - rekao je glasnogovornik predsjednika.

Foto: 24sata.info

Predsjednik Rodrigo Duterte će uvesti vize američkim državljanima ukoliko bilo kojem filipinskom zvaničniku uključenom u istražne radnje protiv Leile de Lime bude uskraćen ulazak u Sjedinjene Države, kao što to traže američki senatori Richard Durbin i Patrick Leahy.



Duterteov potez uslijedio je nakon što je američki Kongres odobrio budžet za 2020. godinu koji sadrži odredbu koju su senatori uveli protiv svakoga ko je umiješan u pritvaranje de Lime, optužene za korištenje droga 2017. godine nakon što je povela istragu o masovnim ubistvima za vrijeme Duterteovog rata protiv droge.



- Nećemo mirno sjediti dok se oni i dalje miješaju u naše procese na koje imamo pravo kao suverena država - izjavio je na konferenciji za novinare glasnogovornik filipinskog predsjednika Salvador Panelo.



Filipini Amerikancima odobravaju ulazak bez viza do 30 dana, a 792.000 američkih turista je posjetilo ovu otočnu zemlju u prvih devet mjeseci 2019., što čini gotovo 13 posto stranih turista.



Američka ambasada u Manili i State Department nisu odmah odgovorili na zahtjeve za komentare, ali Leahyev glasnogovornik David Carle nazvao je optužbe protiv de Lime politički motivisanim.



- Ovdje se radi o pravima državljana Filipina, a i ljudi svuda, da slobodno izražavaju svoje mišljenje, uključujući mišljenja koja mogu biti kritična za vladine politike koje uključuju upotrebu pretjerane sile i neomogućavanje pravednog sudskog procesa - kazao je on.



Panelo je rekao da je zabrana dolaska američkim senatorima i prijetnje uvođenja viza zbog de Liminog pritvora ludost jer ona nije proglašena krivom, već je pritvorena dok čeka suđenje zbog zločina.



Duterte ne krije svoj prezir prema Sjedinjenim Državama i onim što smatra njihovim licemjerjem i miješanjem, iako priznaje da većina Filipinaca i njegova vojska poštuju bivšeg kolonijalnog vladara u svojoj zemlji.



SAD su najveći odbrambeni saveznici Filipina i milioni Filipinaca imaju rođake koji su državljani Sjedinjenih Država.



De Lima, ministrica pravde u administraciji bivše vlade, osvojila je brojne nagrade od grupa za ljudska prava.



Ona je također pozivala i na međunarodnu istragu Duterteovog rata protiv droge u kojem je ubijeno na hiljade ljudi.



Policija navodi da su ubijeni bili dileri droge koji su se opirali hapšenju, ali aktivisti kažu da su mnogi bili žrtve ubistava.





(FENA)