Predsjednik Republike Turske Recep Tayyip Erdogan provozao se prvim turskim automobilom koji je danas predstavljen kao plod velikog uspjeha turske industrije i tehnologije.

Foto: AA

U Dolini tehnologije u Gebzeu danas je predstavljen prototip prvog turskog automobila koji je još jedan u nizu tehnoloških i industrijskih iskoraka te zemlje.



Ceremoniji je prisustvovao i turski predsjednik Erdogan koji je naglasio da je to historijski dan za Tursku.



Najavivši da će fabrika za proizvodnju turskih automobila biti otvorena u Bursi, Erdogan je kazao da u svoje lično ime naručuje prvi automobil.



Nakon obraćanja, javnosti su na pozornici prvi put pokazana dva primjerka turskog automobila i to njegove SUV i sedan verzije.



Turski predsjednik Erdogan je potom sjeo za volan i na cesti se lično uvjerio u karakteristike turskog automobila o čijem dizajnu svi govore samo riječi hvale.



Najavljeno je da će proces licenciranja brenda biti završen naredne godine, a da će godinu kasnije biti otvorena i fabrika za serijsku proizvodnju da bi prvi turski automobili bili na tržištu već 2022. godine.



Na projektu razvoja prvog turskog automobila radi Inicijativna grupa za proizvodnju turskog automobila (TOGG) koja je Erdoganovom preporukom nastala u junu prošle godine udruživanjem resursa turskih kompanija Anadolu Grubu, BMC, Kok Grubu, Turkcell, Unije turskih berzi i privrednih komora i Zorlu Grubu.



Prvi model turskog automobila će biti iz kategorije SUV vozila na električni pogon. Plan je da do 2030. godine bude pokrenuta proizvodnja pet modela turskih automobila i to po tri različite verzije za svaki model. Godišnje je planirana proizvodnja 175 hiljada primjeraka.







(AA)