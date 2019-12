Evropska unija i Velika Britanija pokušat će da postignu sporazum o trgovini i o drugim poljima nakon Brexita u narednoj godini i trebale bi razmotriti produženje pregovora iza 2020. godine, izjavila je vodeća zvaničnica EU u intervjuu objavljenom u petak.

Foto: Agencije - 24sata.info

Britanija planira napustiti EU do 31. januara. Ukoliko to učini, to bi predstavljao prvi put da jedna zemlja napusti najveći svjetski trgovinski blok. Pregovori između preostalih članica i britanske vlade o budućoj trgovini, ribolovu, obrazovanju i saobraćajnim vezama moraju se zaključiti do kraja 2020.

- Veoma sam zabrinuta time koliko nam je malo vremena ostalo. Čini mi se da bi pregovarači s obje strane trebali ozbiljno razmisliti da li su pregovori izvodivi u tako kratkom vremenu - izjavila je predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen za francuske poslovne novine Les Echos.

- Mislim da bi bilo razumno uzeti predah sredinom godine, i ukoliko bude neophodno, dogovoriti se o produženju prelaznog perioda - kazala je von der Leyen.

Kao čelnica izvršnog organa EU, von der Leyen predvodi instituciju bloka odgovornu za pregovore o Brexitu i dogovor o trgovinskim sporazumima uime preostalih država članica.

Za takve trgovinske sporazume obično trebaju godine da se zaključe, a poslovni svijet strahuje da bi se Britanija mogla suočiti s novim scenarijem "bez sporazuma" na početku 2021. godine ako pitanje da li je moguć sporazum o slobodnoj trgovini s najvećim trgovinskim partnerom Londona ostane bez odgovora.

Britanski premijer Boris Johnson tvrdi, međutim, kako neće pristati na bilo kakve odgode, prenosi Associated Press.

( FENA)