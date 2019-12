Vikar katedrale Notre Dame izjavio je u srijedu da je čuveni pariški spomenik toliko krhak da postoji „50-50 posto šansi“ da ne bude u potpunosti spašen, jer skele prije požara na objektu koji je izbio u ovoj godini prijete tornjevima gotskog spomenika.

Arhiv / 24sata.info

Monsinjor Patrick Chauvet kazao je da radovi na restauraciji vjerovatno neće početi do 2021. godine – i opisao je kao „bol u srcu“ činjenicu da nije mogao prevoditi božićnu službu u Notre Dameu u ovoj godini, prvi put od Francuske revolucije.



- Danas katedrala nije van opasnosti. Ona će biti van opasnosti kada uklonimo preostale skele - izjavio je on za Associated Press na marginama ponoćke održane u obližnjoj crkvi.



- Danas mogu reći da možda postoji 50 posto šansi da će biti spašena. Također postoji 50 posto šansi da skela padne na tornjeve tako da možemo reći da je građevina još veoma krhka - kazao je.



Katedrala iz 12. stoljeća bila je u procesu renoviranja u vrijeme slučajnog požara u aprilu, koji je uništio njen krov i doveo je do urušavanja vrhova njenih tornjeva. Jedan od najtežih zadataka bit će uklanjanje preostalih skela.



(FENA)