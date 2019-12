Bivši bolivijski predsjednik Evo Morales rekao je u razgovoru za Reuters u utorak da se planira vratiti u domovinu do idućeg Božića, pošto je pobjegao u egzil u Argentinu nakon spornih izbora.

Foto: Reuters

U intervjuu danom u Buenos Airesu, gdje je pronašao utočište nakon što u listopadu nije uspio osvojiti četvrti mandat, Morales, ikona južnoameričkog socijalizma, kazao je da trenutačno pomaže svojoj stranci da se pripremi za predstojeće izbore.



Članovi njegove koalicije, Pokreta za socijalizam, okupit će se u nedjelju u Buenos Airesu kako bi počeli birati svoje kandidate.



Na pitanje o njegovim vlastitim planovima i hoće li se vratiti u Boliviju do iduće godine u ovo vrijeme, Morales je kazao da u to ne treba sumnjati. "Vratit ću se", kazao je.



"Iz sigurnosnih razloga ne mogu ulaziti u detalje plana koji imamo za povratak u Boliviju. Ali čovjek se mora vratiti u vlastitu zemlju", rekao je.



Izrazio je uvjerenost da će njegova koalicija ponovno osvojiti predsjednički mandat.



Moralesova pobjeda na izborima u listopadu je poništena zbog nepravilnosti koje su otkrili međunarodni promatrači.



Skandal je izazvao nasilne prosvjede i prisilio ga da podnese ostavku i napusti zemlju.



On niječe da je počinio išta pogrešno i žali samo što nije bio na vrijeme upozoren na, kako tvrdi, državni udar kojim je svrgnut s vlasti.



"Bili smo iznenađeni jer nismo bili obaviješteni", rekao je. "Jako mi je žao što nas ni bolivijska policija niti oružane snage nisu upozorili da se priprema državni udar", rekao je.



Bolivija bi do 2. siječnja trebala odrediti datum novih izbora koji se trebaju održati u roku od 120 dana.



Tužiteljstvo je u međuvremenu izdalo uhidbeni nalog za Moralesom zbog pobune, terorizma i financiranja terorizma.



Morales se ne planira ponovno kandidirati i kao potencijale kandidate istaknuo je Luisa Arcea Catacoru, svojeg bivšeg ministra gospodarstva, i Andronica Rodrigueza, jednog od čelnika sindikata uzgajivača koke.





(Hina)