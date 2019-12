Američki predsjednik Donald Trump odbacio je u utorak upozorenje Sjeverne Koreje da će mu poslati "božićni poklon", kazavši da će SAD to znati riješiti.

Donald Trump / 24sata.info

"Saznat ćemo kakvo je to iznenađenje i riješit ćemo to jako uspješno", rekao je Trump novinarima u svojem resortu Mar-a-Lagu. "Vidjet ćemo što će se dogoditi."



"Možda je to lijep poklon", našalio se. "Možda mi pošalje lijepu vazu, a ne testiranje projektila."



Sjeverna Koreja upozorila je ranije ovaj mjesec Washington da bi mu mogla poslati "božićni poklon" nakon što je Kim Jong Un dao SAD-u rok do kraja godine da predloži nove ustupke u pregovorima.



Sjeverna Koreja optužila je Washington da nastoji odugovlačiti s pregovorima o denuklearizaciji uoči američkih predsjedničkih izbora iduće godine te poručila da "isključivo o SAD-u ovisi kakav će božićni poklon izabrati".



Američki vojni zapovjednici smatraju da bi Sjeverna Koreja mogla testirati projektil dalekog dometa, što nije učinila od studenoga 2017.



Tada je testiran interkontinentalni projektil Hwasong-15 ICBM, koji može dosegnuti cijeli SAD.



Trump i Kim sastali su se tri puta od 2018., ali značajnog napretka nije bilo.



Sjeverna Koreja traži ukidanje međunarodnih sankcija, a SAD očekuje od nje da se prvo odrekne nuklearnog oružja.





(Hina)