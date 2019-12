Novinarka Alisa Jarovskaja ostala je bez posla na državnom TV kanala u regiji Jamal nekoliko dana nakon što je postavila pitanje ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu tokom godišnje konferencije za novinare.

Alisa Jarovskaja / 24sata.info

Pojedini mediji spekulišu da vlasti u arktičkom regiji Jamal na sjeverozapadu Sibira nisu bile zadovoljne njenim pitanjem.



Jarovskaja, međutim, kaže da je sama dala otkaz, javio je BBC.



Međutim, ova priča podiže svijest o teškom položaju novinara u Rusiji.



Tokom trećeg sata tradicionalne godišnje konferencije održane 19. decembra, mikrofon je proslijeđen novinarima iz regije Jamal.



Alisa Jarovskaja uzela je mikrofon iako je riječ trebao preuzeti njen kolega iz iste regije kojeg je odabrao Putinov glasnogovornik.



Pitanje je započela isticanjem prednosti globalnog zagrijavanja za svoju regiju jer je to značilo da se topi arktički pojas koji je bio pod ledom, a koji predstavlja i morski prolaz. Izgrađena je lokalna infrastruktura, uključujući željezničku, međutim izgradnja mosta preko rijeke Ob zastala je, navela je ona. Most treba da poveže dva lokalna grada, Salekhard i Labytnangi.



- Naš guverner Dmitrij Artkjuhov ne štedi napore da ovo pretvori u stvarnost. Ipak, o tome se sve manje raspravlja na saveznom nivou. Dakle, pitanje je možemo li uključiti savezni nivo da se ovo pitanje riješi? - kazala je Jarovskaja.



Putin je rekao da savezna vlada ne izabire projekte na osnovu toga koji im se sviđaju, ali je rekao da je Ob most koji predstavlja važnu vezu za transportnu infrastrukturu regije, jer je otvaranje arktičkih luka bila ključna inicijativa koja se morala uskladiti s rastom izvoznog tereta.



Vlada je toga bila svjesna i obratit će pažnju na to, dodao je.



Prema izvještaju na web stranici Ura.ru, visoki službenici u regiji Jamal nisu bili impresionirani novinarskom intervencijom, a TV kanal bio je nezadovoljan što je ona uzela mikrofon od kolege.



Ističući da je lokalna vlast vlasnik TV kanala za koji je radila, Ura.ru je citirao jedan interni izvor koji kaže da je prethodno dogovoreno da se umjesto toga postavi zasebno pitanje o željezničkim vezama.



Jarovskaja je rekla za nekoliko ruskih medija da je ona sama dala otkaz, ali nije rekla da li je to povezano s njenim pitanjem.





(FENA)