Predsjednik Rusije Vladimir Putin izjavio je u utorak da je Rusija jedina zemlja u svijetu koja ima supersonično oružje.

Vladimir Putin / 24sata.info

Govoreći na sastanku s vojnim vrhom, Putin je kazao da je prvi put u istoriji Rusija stekla prednost u stvaranju nove klase oružja, za razliku od prošlosti kada je zaostajala za Sjedinjenim Državama.



Kazao je da prva jedinica opremljena supersoničnim raketama Avangard treba stupiti na dužnost u ovom mjesecu, dok su supersonični projektili Kinžal već stavljeni u službu.



Putin je prvi put spomenuo Avangard i Kinžal, između ostalih naprednih tipova naoružanja, u svom govoru o stanju nacije u martu 2018.



Putin je tada kazao da Avangard ima interkontinentalni domet i da može letjeti u atmosferu brzinom 20 puta većom od brzine zvuka. Naglasio je sposobnost tog projektila da mjenja i kurs i visinu leta ka meti, čineći ga imunim na neprijateljsko presretanje.



Govoreći danas, on je opisao Avangard kao „oružje budućnosti, sposobno da prodire i kroz postojeće i kroz buduće sisteme proturaketne odbrane“.



Kinžal, koji prevoze borbeni avioni MIG-31, ušao je u službu u ruskom zrakoplovstvu u prošloj godini. Putin je kazao da je to oružje 10 puta brže od brzine zvuka, ima domet viši od 2.000 kilometara i može nositi i konvencionalne i nuklearne bojeve glave.



Sjedinjene Države i druge zemlje također rade na stvaranju supersoničnog oružja, ali ono još nije ušlo u službu njihovih oružanih snaga, prenosi Associated Press.





(FENA)