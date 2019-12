Brexit i Nacionalna zdravstvena služba (NHS) glavne su tačke programa vlade Konzervativne stranke koji je predstavljen u Kraljičinom govoru održanom u četvrtak.

Foto: 24sata.info

Prioriret vlade je izlazak Velike Britanije iz EU po prethodno utvrđenom planu 31. januara, a visoko na listi je i povećanje finansijskih sredstava namijenjenih za NHS, piše BBC.



Britanska kraljica Elizabeta II predstavila je plan konzervativaca za narednu godinu, nakon ubjedljive pobjede na izborima prošle sedmice.



Od ukupno 30 prijedloga zakona koji su pomenuti u govoru, sedam je u vezi sa Brexitom.



Ostali prijedlozi odnose se na garancije o dodatnom finansiranju zdravstvenih usluga i veće kazne za nasilnike. Premijer Boris Johnson kaže da želi da ujedini Veliku Britaniju i da narodu pruži više mogućnosti.



Međutim, opozicioni laburisti tvrde da će vlada biti ocijenjena na osnovu godine u kojoj nije bilo dovoljno novca u budžetu za zdravstvene usluge, kao i po nedovoljno kvalitetnim rješenjima za povećanje broja radnih mjesta.



Kraljica je od Buckinghamske palače do parlamenta došla automobilom, umjesto kočijom i nije nosila svečanu haljinu.



U kraljičinom govoru koji je napisala vlada, najavljeno je da će se sredstva za finansiranje zdravstvene povećati za 33,9 milijardi funti godišnje do 2023/24.



U kraljičinom govoru našli su se i planovi za migrante od 1. januara 2021., nove britanske vize za kvalifikovane doktore, medicinske sestre i profesore, ukidanje naknada za bolnička vozila, nastavak rada na reformi Zakona o mentalnom zdravlju, novi zakoni o kaznama kako bi se osiguralo da najteži nasilnici, uključujući teroriste, duže budu u pritvoru, prijedlog da oni koji su optuženi za posjedovanje noža budu osuđeni po brzom postupku, nastavak borbe za postizanje neto nulte emisije gasova sa efektom staklene bašte do 2050., subvencije za male kompanije, uključujući nezavisne kino dvorane, muzičke prostore i pabove.



Tokom kampanje Johnson je želio da se usredsredi na suštinska pitanja poput investicija u obrazovni sistem, Nacionalnu zdravstvenu službu i novi način finansiranja brige o najstarijim građanima.



Kraljičin govor je poznat po raskošnom protokolu. Monarhinja stiže u Westminister u kočiji, a zatim čita govor sa trona u Domu lordova. Pored nje sjedi princ od Walesa.



S obzirom na većinu koju Johnson sada ima u parlamentu, očekuje se da njegovi prijedlozi zakonskih akata koji se odnose na Brexit budu usvojeni na vrijeme do 31. januara.



Prethodnih dana iz Downing Streeta broj 10 najavljeno je da neće više biti nikakvog pomjeranja rokova za izlazak iz EU.



U vladi su uvjereni i da će do 31. decembra sljedeće godine postići dogovor o trgovinskoj saradnji sa EU, iako su zvaničnici u Briselu skeptični po ovom pitanju.



Poslanici konzervativaca pozdravili su i odluku o povećanju sredstava za NHS od 3,4 posto na godišnjem nivou, što je značajan rast u odnosu na prethodne vlade Davdiea Cameronea i Therese May.





(FENA)