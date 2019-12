Premijer Italije Giuseppe Conte izjavio je danas da će ta zemlja i dalje podržavati proces integracija država Zapadnog Balkana u Evropsku uniju.

Foto: AA

U Rimu se održava samit jednog od najstarijeg regionalnog foruma za saradnju Centralnoevropske inicijative (CEI).



Domaćin samita i premijer Italije koja predsjedava Centralnoevropskom inicijativnom Conte je u uvodnom obraćanju naglasio da je upravo Italija imala glavnu ulogu u osnivanju Inicijative koja obilježava tri decenije postojanja.



CEI je osnovan 1989. godine kao tadašnji forum saradnje između Italije, Austrije, Mađarske i SFR Jugoslavije.



“Bilo je to vrijeme rušenja Berlinskog zida i ideja zemalja poput Italije, Mađarske i Jugoslavije koja se potom raspala. Te zemlje su prepoznale historijsku važnost tog perioda i iskoristile potencijale za uspostavu dijaloga između istoka i zapada. Postavili su temelje ove nevjerovatne avanture“, kazao je Conte.



Conte je kazao da su glavne teme aktuelnog samita u Rimu eurointegracije, regionalne saradnje i ekonomske prilike i izazovi.



“Danas želim ponovo naglasiti da Italija snažno i odlučno podržava proširenje Evropske unije na Zapadni Balkan. Italija će biti na čelu podrške tom procesu sve dok on ne bude rezultirao članstvom tih zemalja“, poručio je Conte i dodao da Italija i danas glasno zagovara dijalog i integraciju u regiji.



Conte je odao počast žrtvama stradalim od posljedica nedavnog razornog zemljotresa u Albaniji i pozvao članice Centralnoevropske inicijative na solidarnost sa tom zemljom.



“Ne možemo Albaniju ostaviti da bude sama. Pozivam vas da doprinesete fondu za obnovu u Albaniji. To sam kazao i na posljednjem Vijeću Evropske unije. Italija je u prvim redovima te pomoći“, kazao je Conte.



Samitu CEI-ja u Rimu prisustvuju i premijeri Hrvatske, Albanije, Moldavije, Srbije, Sjeverne Makedonije te delegacije iz Mađarske, Slovačke, Slovenije, Češke, Ukrajine, Bugarske, Rumunije, Poljske, Bosne i Hercegovine i Bjelorusije.



Skupu u Rimu prisustvuje i evropski komesar za proširenje Oliver Varhelyi.





(AA)