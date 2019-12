Donald Trump trebao bi postati treći američki predsjednik u historiji koji će proći proces opoziva u Predstavničkom domu.

Očekuje se da će zakonodavci demokrati u srijedu odobriti dvije optužbe za opoziv protiv republikanskog predsjednika, piše BBC.



Trumpu bi trebalo početi suđenje u Senatu sljedećeg mjeseca, ali to političko tijelo se nalazi pod kontrolom članova njegove stranke i malo je vjerojatno da će glasati za to da se on smijeni s funkcije.



Predsjednik je postupak nazvao "pokušajem puča" i "lovom na vještice".



U pismu na šest stranica uoči glasanja, Trump tvrdi da su se prema njemu gore ophodili nego prema "optuženim za vještičarenje u Salemu."



Blokirao je svoje vrhovne savjetnike da svjedoče pred zastupnicima u Predstavničkom domu i odbio je poziv da se pojavi pred zastupnicima.



Nakon višesatnih rasprava prošle sedmice, Odbor za pravosuđe Predstavničkog doma pod kontrolom demokrata odobrio je dvije optužbe protiv Trumpa.



Prva je zloupotreba ovlasti gdje se predsjednik optužuje da je pokušavao izvršiti pritisak na Ukrajinu kako bi ugrozio reputaciju svog političkog suparnika i kandidata Demokratske stranke, Joea Bidena.



Trump i njegovi konzervativni savjetnici tvrde bez dokaza da dok je bio potpredsjednik SAD-a, Joe Biden je podsticao ukrajinske zvaničnike da otpuste svog državnog tužitelja kako bi ga spriječili da istraži ukrajinsku plinsku kompaniju koja je imenovala njegovog sina, Huntera Bidena, u upravni odbor.



Demokrati kažu da je Trump koristio 400 miliona dolara obećane američke vojne pomoći i mogućnost održavanja sastanka u Bijeloj kući za ukrajinskog predsjednika Vladimira Zelenskog kao ucjenu da bi Ukrajina istražila navode o korupciji Bidenovih.



Druga optužba je opstrukcija Kongresa. Trump, koji je zabranio svojim savjetnicima da svjedoče, optužen je da ne želi da sarađuje u vezi istrage o njegovom opozivu s Predstavničkim domom.



Predsjednik je negirao uskraćivanje američke pomoći kako bi se politički okoristio i smatra da je prikladno tražiti od Ukrajine da se pozabavi navodima o korupciji.



Ali, šta ustvari znači opoziv jednog američkog predsjednika?



Prema američkom ustavu, predsjednik će "biti smijenjen s funkcije procesom opoziva i pravno ako se dokaže da je kriv za izdaju, podmićivanje ili druge teške zločine ili kršenja". Dakle, radi se o političkom, ali ne i pravnom procesu.



Prvi korak se odvija u Predstavničkom domu u kojem trenutno većinu drže demokrati. Njegovi članovi glasaju o opozivu, za što je potrebna samo mala većina.



Kad se to dogodi kako se i očekuje, Trump će formalno biti opozvan i postupak ide u Senat na suđenje. Ako dvije trećine senatora tada bude glasalo za opoziv predsjednika, on se uklanja sa funkcije.



Dosad su dvojica američkih predsjednika opozvani - Andrew Johnson 1868. i Bill Clinton 1998. - ali u oba slučaja Senat nije glasao za opoziv s dužnosti.



Richard Nixon podnio je ostavku na mjesto predsjednika u augustu 1974., kada je postalo jasno da će Kongres biti opozvan i svrgnut s vlasti nakon skandala s Watergateom.



Grupe demonstranata u korist Trumpovog opoziva okupile su se u utorak u većim gradovima širom SAD-a.



Mnogi su držali znakove na kojima piše "Dump Trump" (Izbacite Trumpa) i hashtag #ImpeachNow (Opoziv odmah).



Ankete pokazuju da je zemlja podijeljena po pitanju ovog procesa. Američka politička web stranica FiveThirtyEight u nacionalnim anketama pokazuje nešto više od 47 posto ispitanika podržava opoziv, dok 46.4 posto ne podržava.



