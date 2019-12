Papa Franjo u utorak je ukinuo "pontifikalnu tajnost" za slučajeve seksualnog iskorištavanja djece i izdao dva dokumenta kojima temeljito mijena način na koji se Katolička Crkva dosad odnosila prema tom zlu.

Papa je ukinuo vatikansko pravilo koje je svakome tko tvrdi da je žrtva svećeničkog zlostavljanja zabranjivalo da o tome priča.



Pravilo, poznato kao pontifikalna tajnost ukinuta je i za one koji u Vatikanu svjedoče na suđenjima za takva zlodjela.



Prema informacijama u slučajevima zlostavljanja treba se odnositi sa "sigurnošću, integritetom i povjerljivošću", rekao je Papa.



Dao je naputak vatikanskim dužnosnicima da se potčine civilnom pravu, uz istovremeno čuvanje povjerljivosti i da pomognu vlastima u istragama tih slučajeva.



Papa je također promijenio vatikansku definiciju dječje pornografije, povećavši dob s 14 i više na 18 i više godina.



Ukidanje "ponitifikalne tajnosti" bilo je jedno od ključnih zahtjeva crkvenih vođa na samitu o seksualnim zločinima u veljači u Vatikanu.



"Ovo je epohalna odluka", kazao je malteški nadbiskup Charles Scicluna, jedan od najiskusnijih istražitelja slučajeva seksualnog zlostavljanja.



On ističe da pontifikalna tajnost odsad više ne može biti izgovor za to da se informacije o seksualnom zlostavljanju maloljetnika ne podijele s državnim tijelima ili žrtvama.



Dokumenti izdani u utorak poznati su kao reskripti i papa ih koristi kako bi izmijenio neke članke kanonskog prava ili dijelove ranijih papinskih dokumenata.



Franjo je također prihvatio ostavku nadbiskupa Luigija Venture, veleposlanika Svete Stolice u Francuskoj optuženog za seksualno zlostavljanje.





