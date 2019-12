Francuska vlada odlučna je provesti planiranu reformu penzionog sistema uprkos štrajku širom zemlje i demonstracijama sindikata koji žele da se plan ukine, izjavio je u utorak premijer Edouard Philippe.

Edouard Philippe / 24sata.info

- Demokratska i sindikalna opozicija našem projektu je potpuno legitimna. Ali jasno smo rekli šta je naš projekat i moja vlada je potpuno odlučna u reformi penzionog sistema i uravnoteženju budžeta penzionog sistema - rekao je Philippe parlamentu, prenio je Reuters.



Philippe je prošle sedmice rekao da su reforme u penzionom sistemu potrebne kako bi se stvorio pravedniji sistem koji će "biti isti za sve".



Prelazak na univerzalni sistem temeljen na bodovima izazvao je ogorčenje među sindikatima, koji kažu kako će to prisiliti osoblje da duže radi kako bi izbjegli smanjenje plaća.



Philippe je rekao da će se promjene primjenjivati na one koji počnu raditi 2022. godine i neće utjecati na one koji su rođeni prije 1975. godine.



Trenutno je u toku sedmi dan štrajka u Francuskoj zbog najavljenih reformi, podsjeća BBC.



- Došlo je vrijeme za izgradnju univerzalnog penzionog sistema... mi predlažemo novi međugeneracijski pakt - rekao je Philippe u srijedu novinarima na konferenciji za novinare u Parizu.



Obećao je da će nastaviti s programom tih reformi bez obzira na proteste.



Najmasovniji štrajk u Francuskoj u zadnjih deset godina dobio je podršku javnosti uprkos što je on izazvao poremećaj u odvijanju javnog prevoza, hitnim službama, bolnicama i školama.



Francuski predsjednik Emmanuel Macron ne odustaje od planirane reforme penzionog sistema.



On želi pojednostaviti penzioni sistem koji se sastoji od više od 40 verzija, od kojih mnoge imaju različitu dob penzionisanja i benefite. Macron tvrdi da je sistem nepravedan i preskup, te zagovara jedinstven sistem.





(FENA)