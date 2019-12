Prva faza američko-kineskog trgovinskog sporazuma gotovo će udvostručiti američki izvoz u Kinu u iduće dvije godine i "potpuno je završena" iako još treba prevesti i pročistiti tekst, rekao je u nedjelju američki ministar trgovine Robert Lighthizer.

Treba još rutinski "pročistiti" tekst, no on je "potpuno, apsolutno završen", rekao je ministar za program kanala CBS "Face the Nation".

Još se odlučuje o tome kada i gdje će predstavnici Sjedinjene Države i Kine službeno potpisati sporazum.

Nakon dvije i pol godine pregovaranja dvije strane objavile su u petak da će sporazum smanjiti neke američke carine na kinesku robu u zamjenu za povećanu kinesku kupnju američkih poljoprivrednih, industrijskih te energetskih proizvoda za otprilike 200 milijarda dolara u iduće dvije godine.

Kina se sporazumom obvezala bolje štititi američko intelektualno vlasništvo, ograničiti transfer američke tehnologije kineskim tvrtkama i također otvoriti svoja financijska tržišta za američke tvrtke. Obvezala se izbjegavati manipulacije svojom valutom.

Kineski uvoz američkih poljoprivrednih proizvoda trebao bi rasti 40 do 50 milijardi na godinu u iduće dvije godine, rekao je ministar.

Washington je pristao suspendirati carine na 160 milijardi dolara vrijedan kineski uvoz koje su također trebale stupiti na snagu 15. prosinca. Hoće li taj sporazum funkcionirati u konačnici će ovisiti o odlukama Pekinga.

- Ovisit će o tome tko odluke donosi u Kini, a ne u Sjedinjenim Državama - rekao je Lighthizer.

Sporazum neće riješiti sve probleme između Kine i SAD-a jer će trebati godine za integraciju kineskog gospodarskog sustava kojim dominira država s američkim sektorom koji vode privatnici, kazao je nadalje.

Za petak kada je sporazum dogovoren, Lighthizer je kazao da je "kapitalan dan u povijesti trgovine" jer osim sporazuma s Kinom Bijela kuća je Kongresu poslala na odobrenje izmijenjeni američko-meksičko-kanadski sporazum.

Ta dva trgovinska sporazuma zajedno će pokriti oko $2 bilijuna trgovine.

Međutim, sporazum USMCA, koji treba zamijeniti 26 godina stari sporazum o slobodnoj trgovini u Sjevernoj Americi NAFTA (North American Free Trade Agreement) još se dovršava, prenosi SEEbiz.

