Vođa britanskih laburista Jeremy Corbyn uputio je izvinjenje pristalicama svoje stranke zbog poraza na izborima 12. decembra, ističući da je, ipak, ponosan na kampanju jer je otvorio neke nove političke debate.

Jeremy Corbyn / 24sata.info

U autorskom tekstu za listove "Sunday Mirror" i "Observer" on je priznao propuste stranke na izborima i naveo da preuzima odgovornost.



"Ovo je težak poraz, težak udarac za svakoga ko želi istinske promjene u ovoj zemlji. Žao mi je što smo poraženi i preuzimam odgovornost za taj poraz", naveo je on.



Corbyn je rekao da je, ipak, ponosan na kampanju i da je ponudio poruku nade na izborima.



Corbyn, za koga se očekuje da će se povući sa mjesta šefa stranke početkom naredne godine, kaže da je partija odlučna da povrati povjerenje glasača.



U autorskom tekstu je naveo da je njegova izborna kampanja bila uspješna jer je otvorila neke nove političke debate, kao što su mjere štednje, moć korporacija, nejednakost u društvu i pitanje klime, te da će njegov manifest biti priznat kao "historijski značajan".



On je dodao da će biti teško povratiti izgubljeno povjerenje glasača.



Konzervativna partija je osvojila 364 od 650 mjesta u parlamentu, što je najbolji rezultat od osamdesetih godina prošlog vijeka.



Laburisti su na izborima 12. decembra pretrpjeli najgori poraz od 1935. godine, jer su ih konzervativci porazili čak i u njihovim tradicionalnim uporištima.





(24sata.info)