Njemačka početkom iduće godine donosi novi zakon koji bi trebao olakšati uvoz kvalificiranih radnika izvan Europske unije, najavila je u subotu njemačka kancelarka Angela Merkel i upozorila na "očajničku" potrebu gospodarstva za radnicima.

Zakon o useljavanju kvalificirane radne snage stupit će na snagu 1. ožujka 2020. i cilj mu je otvoriti put radnicima izvan EU-a da dođu i ostanu živjeti u Njemačkoj.



Prema posljednjim procjenama, u Njemačkoj je trenutno nepopunjeno 1,3 milijuna radnih mjesta.



U gospodarski najjačoj članici EU-a radi više od dva milijuna građana iz neke od zemalja Unije.



"Ali to nije dovoljno i zato moramo potražiti kvalificirane radnike izvan EU-a", rekla je kancelarka.



"Bez dovoljno stručnjaka niti jedno gospodarstvo ne može preživjeti", upozorila je u redovitoj videoporuci subotom koju je potpuno posvetila novom zakonu.



Istaknula je kako se potreba za stručnjacima iz inozemstva ne odnosi samo na akademski obrazovane radnike, nego i na strukovna zanimanja.



"Mi trenutno imamo brojne obrtnike i poduzeća koja su u očajničkoj potrazi za kvalificiranom radnom snagom", istaknula je Merkel.



"Ako se političari ne pobrinu za dovoljno stručnjaka, tvrtke i poduzetnici napustit će Njemačku a to je nešto što ne želimo", upozorila je.



Radi zadovoljavanja potreba gospodarstva za stručnjacima, vlada poseže za tri strategije. Prva se odnosi na potpuno iskorištavanje kapaciteta domaćeg tržišta rada, druga na pojačani uvoz stručnjaka iz EU-a, a treća na useljavanje stručne radne snage izvan Unije.



U ponedjeljak će se održati izvanredni sastanak na kojem bi predstavnici vlade, sindikata i poslodavaca trebali dogovoriti kako novim zakonom privući što više stručnjaka izvan EU-a, prenosi Hina.



Zakon o useljavanju stručne radne snage omogućava i useljavanje u svrhu stručne izobrazbe u Njemačkoj, a Merkel je najavila i ubrzano izdavanje radnih viza za stručnjake koji steknu uvjete useljavanja.



U Njemačkoj je od početka 2016. na snazi tzv. Pravilo o useljavanju sa zapadnog Balkana koje nije ograničeno samo na kvalificirane nego se odnosi i na nekvalificirane radnike.



Dosadašnja praksa je pokazala da je najveći problem izdavanje radnih viza jer se na sastanke u njemačkim veleposlanstvima u zemljama poput Srbije ili Bosne i Hercegovine čeka i više od godinu dana.



Vlada u idućem razdoblju treba odlučiti i o tome treba li to pravilo ukinuti kada 1. ožujka na snagu stupi novi zakon koji se odnosi i na te zemlje.



(24sata.info)