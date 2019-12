Čelnica Škotske nacionalne stranke (SNP), koja je ostvarila snažne pomake na jučerašnjim britanskim izborima, izjavila je u petak da premijer Boris Johnson "nema pravo" da stoji na putu još jednom referendumu o nezavisnosti Škotske.

Nicola Sturgeon / 24sata.info

Nicola Sturgeon, koja je škotska premijerka, izjavila je da će u narednoj sedmici objaviti planove o novom glasanju o nezavisnosti. NSP je osvojila još 13 mjesta u Donjem domu na jučerašnjim izborima, povećavajući broj poslanika na 48 od ukupno 59 poslaničkih mjesta namijenjenih Škotskoj.



Sturgeon je kazala da neće tražiti dozvolu od Johnsona za održavanje drugog glasanja o škotskoj nezavisnosti.



Istaknula je da je demokratsko pravo Škota da odluče o vlastitoj budućnosti. Komentirajući izjave Johnsona, ona je kazala: "To je pravo naroda Škotske - i on kao lider poražene stranke u Škotskoj nema pravo da nam stoji na putu".



Nakon uvjerljive pobjede, Johnson je izjavio da će Britanija napustiti Evropsku uniju zakazanog datuma do 31. januara. Tokom referenduma o Brexitu u 2016. Škoti su velikom većinom glasali za ostanak u EU. Ostatak Ujedinjenog Kraljevstva glasao je u korist Brexita s 52 naprema 48 posto glasova, prenosi Associated Press.





(FENA)