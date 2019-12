Njemačka kancelarka Angela Merkel izjavila je u petak da su brojni evropski čelnici sa zadovoljstvom prihvatili jasan izborni rezultat u Britaniji. Ona je, međutim, upozorila da bi zaključivanje sporazuma o budućim odnosima Londona s Evropskom unijom moglo biti "veoma komplicirano".

Angela Merkel / 24sata.info

Vijest o uvjerljivoj pobjedi britanskog premijera Borisa Johnsona pojavila se dok su se čelnici EU okupljali na samitu u Bruxellesu.



Merkel je izjavila da su "mnogi zadovoljni što je bio jasan rezultat i nije doveo do još jednog nestabilnog parlamenta i nije stvorio situaciju u kojoj se ne može krenuti ni naprijed ni nazad".



Njemačka čelnica je dodala da britanski saveznici iz EU žale zbog njenog napuštanja bloka, ali da odlazak bez sporazuma "više nije realnost i to je veliko postignuće kada se prisjetimo situacije u kojoj smo bili prije samo tri mjeseca".



- Dobro je imati premijera koji ima tako snažan mandat - kazala je.



Kancelarka je istaknula da će, kada Britanija napusti EU u narednim sedmicama, vremena biti malo za pregovore o širokom spektru pitanja.



S obzirom na to da Britanija ne želi da produži prelazni period iza kraja naredne godine, ona je kazala da će "biti najbitnije da radimo veoma brzo i precizno", prenosi Associated Press.





(FENA)