Vladimir Zelenski, predsjednik Ukrajine, oglasio se nakon izjave Vladimira Putina da bi se u Donbasu mogla desiti nova Srebrenica.

Vladimir Zelenski / 24sata.info

- U Donbasu se neće desiti Srebrenica zato što je Ukrajina zemlja koja poštuje svoje građane - izjavio je Zelenski.



Naime, Vladimir Putin, predsjednik Rusije, izjavio je da bi u Donbasu, ako Kijev uspostavi kontrolu nad granicom s Rusijom, mogla da se desi nova Srebrenica.



Zelenski je u razgovoru za 1+1 televiziju istakao da su Ukrajinci drugačiji ljudi, slobodni i demokratski.



- Mi poštujemo sve građane Ukrajine. Neće biti nikakvog masakra. Mi smo drugačija vlada. Za nas je najbitniji ljudski život. Stoga ne vidim takve zaključke - rekao je ukrajinski predsjednik.



Također, on je dodao da se neke stavke iz Minskog sporazuma mogu promijeniti, a posebno one koje se odnose na graničnu kontrolu.



- Prošle su četiri godine od Minska. Sve se mijenja u našem životu. I mi shvatamo da nismo mi, kao administracija, potpisali Minsk, ali smo mi, kao vlada, dužni da ispunimo uvjete na koje je vlada tada pristala - rekao je Zelenski.



Ranije je zvanični predstavnik Kijeva Aleksej Reznjikov izjavio da će Ukrajina do sljedećeg „normandijskog" samita pripremiti amandmane na Minske sporazume o rješavanju situacije u Donbasu. Predstavnik Rusije u Minskoj kontakt-grupi Boris Grizlov nazvao je to provokacijom koja može da iskomplicira situaciju.



Putin je na samitu u Parizu naveo da Minsk ne može da se prepravlja: sve tačke su povezane i sve se može izgubiti.



Na „normandijskom'' samitu u Parizu Zelenski je insistirao da se ukrajinskoj vojsci preda kontrola granice s Rusijom prije održavanja izbora u Donbasu.



Putim je podsjetio da se sporazumima iz Minska prvo predviđeno održavanje izbora, a zatim odluka o granici.



- Na sastanku s Putinom u Parizu shvatio sam da je počeo dijalog te da se možemo dogovoriti o rješavanju situacije u Donbasu - rekao je Zelenski.



Zelenski je zaključio da može doći do dogovora, ali da to neće biti brzo.



(Avaz)