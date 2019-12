Ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov izjavio je da je Rusija spremna objaviti komunikaciju između 2016. i 2017. za koju je rekao da bi oslobodila Moskvu optužbi da se miješala u američku politiku, ali da su je SAD blokirale.

Sergej Lavrov / 24sata.info

- Predložili smo kolegama da, kako bismo odagnali sve sumnje koje su neutemeljene: objavimo ove komunikacije od oktobra 2016. do novembra 2017. tako da će mnogim ljudima to postati vrlo jasno - rekao je Lavrov na konferenciji za novinare nakon njegovog sastanka s američkim državnim sekretarom Mikeom Pompeom, javio je Reuters.



- Međutim, na žalost, ova administracija je to odbila - dodao je on.





(FENA)